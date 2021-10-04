Мэрия: отопления нет в 70 домах Томска

В Томске без отопления остаются 70 домов. В целом, по данным жилищно-коммунальных отделов районных администраций, с начала отопительного сезона к теплу подключены 3 349 домов из 3 419: в Ленинском районе – 747 (из 756), в Кировском – 725 (из 735), в Советском – 884 (из 920), в Октябрьском – 993 (из 1008).



Городские коммунальные службы продолжают вести работы по регулировке внутридомовых и магистральных систем теплоснабжения.



Информацию по подключению домов к горячему водоснабжению и теплоснабжению можно уточнить по телефонам:

♦Советский район: тел. 54-11-73, 54-46-78 и 8-913-852-64-84.

♦Ленинский район: тел. 51-71-28 и 51-71-27, в соцсетях https://ok.ru/group/60213761146991 и https://vk.com/public202874749

♦Октябрьский район: тел. 90-24-73 и 90-24-71.

♦Кировский район: тел: 56-05-97 и 55-69-01.