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Мэрия отдала здание на Никитина, 2а в аренду по программе «Дом за рубль»

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Департамент управления муниципальной собственностью администрации Томска заключил с компанией «Томмегатрон» договор аренды дома-памятника на Никитина, 2а. Это первое здание в 2022 году, отданное в аренду по программе

Автор:  мэрия Томска
Автор:  мэрия Томска

Следующим этапом после заключения договора аренды дома станет договор об аренде земли под ним. После этого у арендатора будет два года на разработку и согласование проектной документации, и еще три — на реконструкцию памятника архитектуры.

Фирма будет платить городу за аренду около 80 тысяч рублей в год. В «Томмегатроне» пока не определились, как именно будут использовать здание после восстановления его исторического облика.

«Это будет один из разрешенных видов — офисные помещения, гостиничное обслуживание или общественное питание. Объект очень сложный, долго находится в запущенном состоянии. После заключения договора аренды земельного участка и более тщательного обследования определимся с функционалом и проектными решениями», — рассказал директор компании Владимир Черневич.

Дом с мезонином на Никитина, 2а построен в 1860 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Первым владельцем дома был доктор медицины, действительный статский советник Фердинанд Маткевич, с 1914 года квартиру на первом этаже дома снимал врач и общественный деятель Владислав Пирусский. В 2004 году дом расселили, ему требуется капитальный ремонт.

Всего администрация города в 2022 году собирается выставить на торги по программе «Дом за рубль» 20 зданий, 7 из них — уже в первом квартале. На завершающей стадии восстановления сейчас находятся дом владельца кузнечной лавки Николая Саваровского (пер. Кустарный, 6), усадьба Ефима Леонтьева (ул. Кривая, 8) и дом, в котором жил исследователь Арктики Николай Урванцев (Савиных, 10а). Работы на объектах планируют закончить в этом году.

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