Мэрия не разрешила «Вектору» строить многоквартирники рядом с Красной мечетью

Департамент архитектуры и градостроительства не выдал компании ООО «Вектор» разрешение на строительство трех многоквартирных жилых домов по улице Трифонова, 18, рядом с Красной мечетью. В прошлом году здесь незаконно снесли два здания бывшего ликеро-водочного завода​, которые примыкали к Красной мечети. Именно там и планировалась стройка.

Снесенное в Татарской слободе здание по Трифонова, 18 не было памятником архитектуры, но имело статус объекта культурного наследия, и его снос следовало согласовывать с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия. По словам главы комитета Елены Перетягиной это не было сделано.

Теперь же комитет по охране объектов культурного наследия Томской области проект строительства на месте незаконно снесенных зданий одобрил. Но возмутились общественники и выступили против строительства. Они уверены, что новые трехэтажные дома закроют здание Красной мечети. Председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Мария Бокова отмечала, что при строительстве планировалось использоваться материалы из железобетона. А по закону на этом месте можно возводить здания только из дерева и кирпича. Кроме того, согласно действующим нормам при строительстве на этой территории не допускается строительство зданий высотой более двух этажей.