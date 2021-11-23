Мэрия не разрешила «Вектору» строить многоквартирники рядом с Красной мечетью

Департамент архитектуры и градостроительства не выдал компании ООО «Вектор» разрешение на строительство трех многоквартирных жилых домов по улице Трифонова, 18, рядом с Красной мечетью. В прошлом году здесь незаконно снесли два здания бывшего ликеро-водочного завода, которые примыкали к Красной мечети. Именно там и планировалась стройка.
Снесенное в Татарской слободе здание по Трифонова, 18 не было памятником архитектуры, но имело статус объекта культурного наследия, и его снос следовало согласовывать с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия. По словам главы комитета Елены Перетягиной это не было сделано.
Теперь же комитет по охране объектов культурного наследия Томской области проект строительства на месте незаконно снесенных зданий одобрил. Но возмутились общественники и выступили против строительства. Они уверены, что новые трехэтажные дома закроют здание Красной мечети. Председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Мария Бокова отмечала, что при строительстве планировалось использоваться материалы из железобетона. А по закону на этом месте можно возводить здания только из дерева и кирпича. Кроме того, согласно действующим нормам при строительстве на этой территории не допускается строительство зданий высотой более двух этажей.
Пытаясь защитить историческую территорию от незаконной застройки ТРО ВООПИиК обратилось за поддержкой даже к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, который в свое время финансово поддержал строительство Красной мечети в Томске. Общественники обратили внимание еще и на то, что фирма «Вектор», которая владеет землей на Трифонова, 18 и собирается строить дома рядом с мечетью, зарегистрирована в Чечне. Согласно данным ЕГРЮЛ, этой фирмой владеет томский бизнесмен уроженец Северска Вячеслав Черноскутов. Основным видом деятельности этой компании являются аренда и управление собственностью, строительство и снос зданий.
Поскольку мэрия в разрешении на строительство компании Вячеслава Черноскутова отказала, будем надеяться, что просить извинения у Рамзана Кадырова теперь никому в Томске не придется.
Для справки: Красная мечеть была построена в 1904 году на месте прежней деревянной. Название получила по цвету стен из неоштукатуренного красного кирпича. Красная мечеть была построена ахуном Хамзой Хамитовым на средства купца Карима Хамитова. В 1907 году рядом со зданием мечети было построено медресе. В народе оно было известно как Хамитовское. В 1931 году мечеть была закрыта, здание использовалось как кинозал, ликёро-водочный завод, цех завода пищевых продуктов «Томский». В 1995—1997 годах мусульманской общине вернули здание медресе. Само здание мечети было возвращено верующим только в 2002 году в полуразрушенном состоянии. На деньги верующих здание было восстановлено и в марте 2015 года состоялась торжественная церемония открытия восстановленной мечети.