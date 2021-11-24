Мэрия не приняла ремонт детского сада в поселке Светлый

Детский сад в поселке Светлый, где идет ремонт с июля этого года, не откроется в ближайшее время. Мэрия Томска не приняла работы у подрядчика и выдала предписание об устранении дефектов. Ранее родители единственного сада в поселке пожаловались в редакцию ТВ2 на затянувшиеся сроки ремонта. Ремонт должны были сделать до 24 ноября. После того, как подрядчик устранит дефект, садик будет работать, но сможет принимать только 75% детей.

«На сегодняшний день работы по капитальному ремонту в детском саду заказчиком не приняты. Подрядчику выдано предписание об устранении дефектов - трещин и неровностей финишной заливки, из-за которых укладка линолеума не допустима. К сожалению, выявить эти недостатки ранее, несмотря на постоянный контроль заказчиком, не представлялось возможным, так как трещины появились на последнем этапе работ, непосредственно перед укладкой линолеума», — сообщили в мэрии.

По информации мэрии, подрядчик уже нарушал сроки ремонта и в сентябре уже устранял дефекты – перекладывал кабели теплого пола и вновь делал бетонную стяжку. Тогда подрядчику выписали штраф, но сумму штрафа мэрия не называет.

Сейчас подрядчик обязан переделать работы по устройству теплого пола в группах первого этажа детского сада №3. К работам по демонтажу бетонной стяжки он приступит на этой неделе.

После завершения «пыльных» работ детский сад в Светлом частично начнет работать.

«Прием детей будет открыт в группах, расположенных на втором этаже здания. Таким образом, посещать сад смогут 314 ребятишек, что составляет более 75% всех воспитанников учреждения. Рабочие и воспитанники будут попадать в здание через разные входы, а само место ремонта будет закрыто».

«Мы понимаем беспокойство родителей по поводу затянувшегося ремонта первого этажа, но просим подождать еще немного. Как только завершатся пыльные работы, мы откроем второй этаж детского сада, чтобы большинство детей могли вернуться в свои группы. Всем родителям при необходимости мы предоставили места в других детских садах, учитывая их пожелания: либо рядом с работой, либо в конце Иркутского тракта. К сожалению, на сегодняшний день наши руки связаны 44-м федеральным законом, подрядчик на объект зашел по результатам торгов. Однако мы ведём с ним активную работу, что позволяет надеяться: уже в ближайшее время детский сад поселка возобновит работу в полном объеме», — рассказал заммэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.