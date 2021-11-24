Мэрия не приняла ремонт детского сада в поселке Светлый

Детский сад в поселке Светлый, где идет ремонт с июля этого года, не откроется в ближайшее время. Мэрия Томска не приняла работы у подрядчика и выдала предписание об устранении дефектов. Ранее родители единственного сада в поселке пожаловались в редакцию ТВ2 на затянувшиеся сроки ремонта. Ремонт должны были сделать до 24 ноября. После того, как подрядчик устранит дефект, садик будет работать, но сможет принимать только 75% детей.
«На сегодняшний день работы по капитальному ремонту в детском саду заказчиком не приняты. Подрядчику выдано предписание об устранении дефектов - трещин и неровностей финишной заливки, из-за которых укладка линолеума не допустима. К сожалению, выявить эти недостатки ранее, несмотря на постоянный контроль заказчиком, не представлялось возможным, так как трещины появились на последнем этапе работ, непосредственно перед укладкой линолеума», — сообщили в мэрии.
По информации мэрии, подрядчик уже нарушал сроки ремонта и в сентябре уже устранял дефекты – перекладывал кабели теплого пола и вновь делал бетонную стяжку. Тогда подрядчику выписали штраф, но сумму штрафа мэрия не называет.
Сейчас подрядчик обязан переделать работы по устройству теплого пола в группах первого этажа детского сада №3. К работам по демонтажу бетонной стяжки он приступит на этой неделе.
После завершения «пыльных» работ детский сад в Светлом частично начнет работать.
«Прием детей будет открыт в группах, расположенных на втором этаже здания. Таким образом, посещать сад смогут 314 ребятишек, что составляет более 75% всех воспитанников учреждения. Рабочие и воспитанники будут попадать в здание через разные входы, а само место ремонта будет закрыто».
«Мы понимаем беспокойство родителей по поводу затянувшегося ремонта первого этажа, но просим подождать еще немного. Как только завершатся пыльные работы, мы откроем второй этаж детского сада, чтобы большинство детей могли вернуться в свои группы. Всем родителям при необходимости мы предоставили места в других детских садах, учитывая их пожелания: либо рядом с работой, либо в конце Иркутского тракта. К сожалению, на сегодняшний день наши руки связаны 44-м федеральным законом, подрядчик на объект зашел по результатам торгов. Однако мы ведём с ним активную работу, что позволяет надеяться: уже в ближайшее время детский сад поселка возобновит работу в полном объеме», — рассказал заммэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.
Спикера гордумы Чингиза Акатаева настораживает ситуация с затянувшимся ремонтом детского сада № 3 в Светлом. Более 30 обращений по этому вопросу поступило в Думу. Акатаев был в детском саду неделю назад и потребовал провести служебную проверку для принятия решения по устранению всех замечаний.
«На прошлой неделе в департаменте капитального строительства отвечали, что никаких опасений нет, до 24 ноября ремонт будет закончен. Сегодня 24 ноября и что мы видим? Детский сад закрыт, дети сидят дома, городская администрация едет на место ознакомиться со сложившейся ситуацией.
Напомню, что данный садик единственный на три поселка и два городских микрорайона. Его посещают 425 человек, и он не работает с 30 июля. Ремонт должен был закончиться 30 сентября, а подрядная организация до сих пор переделками занимается. Сегодня в очередной раз было решено демонтировать бетонную стяжку. Там всего лишь нужно было поменять систему отопления и на первом этаже в группах сделать теплый электрический пол.
Еще на прошлой неделе было понятно, что работы выполнены с нарушением технологии, по стяжке пошли трещины, уровень пола везде разный. И это ясельные группы! Для малышей такие перепады представляют большую опасность. Так, конечно, не пойдет!
Считаю, что затягивание открытия детского сада создает социальную напряженность. Не каждая семья имеет возможность оставлять ребенка дома на протяжение нескольких месяцев. Кроме этого, лично я убежден, что проведение капитального ремонта в таких социальных учреждениях, как детские сады и школы, заказчик (в нашем случае это городской департамент капитального строительства) должен контролировать процесс в постоянном режиме, а не только в день предполагаемого окончания муниципального контракта».
Напомним, капитальный ремонт отопления детского сада №3 в Светлом начался в июле этого года. На эти работы из городского бюджета было выделено 3,5 млн рублей. Отопительная система учреждения находилась в аварийном состоянии, температурный режим в группах не соблюдался. На данный момент отопительная система садика работает в нормальном режиме, температура группах соответствует санитарным нормам.