Мэрия нашла инвестора для восстановления дома-памятника на Никитина, 2а

Компания «Томмегатрон» восстановит исторический дом на Никитина, 2а по программе «Дом за рубль». Как сообщает мэрия Томска, фирма была единственным участником аукциона по аренде этого дома-памятника.

«Компания стала единственным участником аукциона по аренде муниципального имущества, который прошел 10 января. Согласно действующему законодательству, администрация Томска заключит с компанией договор аренды по начальной стоимости торгов», — говорится в сообщении.

Дом с мезонином на Никитина, 2а построен в 1860 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Первым владельцем дома был доктор медицины, действительный статский советник Фердинанд Маткевич, с 1914 года квартиру на первом этаже дома снимал врач и общественный деятель Владислав Пирусский. В 2004 году дом расселили, ему требуется капитальный ремонт.

Всего администрация города в 2022 году собирается выставить на торги по программе «Дом за рубль» 20 зданий, 7 из них — уже в первом квартале. На завершающей стадии восстановления сейчас находятся дом владельца кузнечной лавки Николая Саваровского (пер. Кустарный, 6), усадьба Ефима Леонтьева (ул. Кривая, 8) и дом, в котором жил исследователь Арктики Николай Урванцев (Савиных, 10а). Работы на объектах планируют закончить в этом году.