Мэрия нашла 7,2 млн рублей на благоустройство территории многострадальной школы № 19
Из бюджета Томска выделены дополнительные 7,2 млн рублей на благоустройство территории школы № 19. На ремонт этого образовательного учреждения буквально искали деньги по всем сусекам. Дело в том, что вначале учебного года выяснилось, что областная администрация отказалась выполнять данные ранее обязательства и со-финансировать капитальный ремонт школы. Депутата гордумы от «Единой России», директор школы №19 Татьяна Богомолова узнала об этом, когда обсуждался бюджет на 2021 год и в финансовом плане города она не обнаружила денег на завершение ремонта в своей школе.
Далее депутаты предложили сэкономить на расходах на СМИ и направили порядка девяти миллионов рублей на ремонт крыши школы. В администрации продолжали Томска надеяться, что область поможет с финансированием дальнейших работ. Но напрасно.
Ни копейки мы не получили. Вот и все отношение области к городу. Школа № 19 фактически была брошена на распутье. Сегодня городу пришлось ужаться до минимальных цен. Сэкономленные на затратах на СМИ средства пошли на крышу, сейчас обсуждаем фасад, — констатировал спикер Думы Томска Чингис Акатаев в начале июня 2021 года.
Тогда депутаты Думы Томска «забрали» деньги с детских спортивных площадок и направили 17,8 млн рублей на ремонт фасада школы № 19. Теперь вот мэрия наскребла и на территорию рядом со школой.
«Сегодня речь идет прежде всего о безопасности детей. Вокруг учреждения был разломан старый асфальт, произведены раскопки, нам необходимо привести территорию в надлежащее состояние перед учебным годом», - поясняла директор школы Татьяна Богомолова. Ранее по результатам электронного аукциона был определен подрядчик для выполнения работ по ремонту фасада школы на сумму 24,8 млн. рублей. Кроме этого, подрядчик должен также обеспечить установку систем связи. Все работы должны быть закончены к 25 августа 2021 года. На настоящий момент техническая готовность школы составляет 70%, сообщает пресс-служба мэрии.