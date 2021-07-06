Мэрия нашла 7,2 млн рублей на благоустройство территории многострадальной школы № 19

Из бюджета Томска выделены дополнительные 7,2 млн рублей на благоустройство территории школы № 19. На ремонт этого образовательного учреждения буквально искали деньги по всем сусекам. Дело в том, что вначале учебного года выяснилось, что областная администрация отказалась выполнять данные ранее обязательства и со-финансировать капитальный ремонт школы. Депутата гордумы от «Единой России», директор школы №19 Татьяна Богомолова узнала об этом, когда обсуждался бюджет на 2021 год и в финансовом плане города она не обнаружила денег на завершение ремонта в своей школе.

Далее депутаты предложили сэкономить на расходах на СМИ и направили порядка девяти миллионов рублей на ремонт крыши школы. В администрации продолжали Томска надеяться, что область поможет с финансированием дальнейших работ. Но напрасно.