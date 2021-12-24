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Мэрия направит областные 80 млн рублей на капремонт лицея №8

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Депутаты в ходе собрания Думы Томска согласовали выделение 80 млн рублей на капремонт лицея № 8. Деньги на завершение работ поступили из области.

Судебные приставы опечатали здание лицея по требованию прокуратуры в августе 2019 года, буквально за три дня до начала занятий. Экспертиза проектно-сметной документации была завершена в октябре 2021 года. К этому времени завершился капитальный ремонт спортивного зала, который был пристроен к основному зданию школы в 1960-е годы. Строители выполнили здесь санитарно-технические работы, смонтировали новые инженерные системы, системы отопления, заменили окна, отштукатурили помещение.

В целом, в бюджете на 2021 заложены 167 млн рублей на ремонт лицея № 8. Общая стоимость капитального ремонта лицея в ценах второго квартала 2021 года составляет почти 286 млн рублей.

«Полученная дотация, а также дополнительные средства, заложенные в городской бюджет по результатам работы согласительной комиссии, позволят объявить в начале 2022 года аукцион на поиск подрядчика для проведения капремонта на полную стоимость работ, что позволит привлечь к торгам крупные строительные организации», — подчеркивается в сообщении мэрии.

Капитальный ремонт лицея № 8 проводится по решению суда, признавшего здание аварийным. Здание лицея было построено в 1936 году и не ремонтировалось с начала 1990-х годов. В 2021 году был произведен капремонт спортивного зала лицея и велись противоаварийные работы.

В настоящее время около 800 учеников временно распределены по близлежащим учебным заведениям. Первые классы учатся в гимназии № 6, старшеклассники — в Гуманитарном лицее. Остальные классы распределили между школами № 12 и «Перспектива».

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