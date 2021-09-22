Мэрия: границы исторического Томска будут утверждены до конца 2021 года

Сегодня в городской Думе вновь говорили о сроках принятия проекта границ исторического поселения Томска. Эта история тянется с 2016 года и до сих не закончилась. Поводом для обсуждения очередных сроков утверждения проекта стало заседание научно-методического совета по вопросу границ исторического поселения в Минкульте на прошлой неделе. Чтобы узнать новости из первых уст, депутаты пригласили руководителя областного комитета по охране памятников Елену Перетягину, однако перед самым заседанием комитета по градостроительству выяснилось, что чиновница не придет. Причины неизвестны. Глава комитета Андрей Петров попросил рассказать о том, что было на заседании в Минкульте председателя Всероссийского общества охраны памятников культуры и истории (ВООПиИК) Марию Бокову и представителя городского департамента архитектуры Сергея Чикова, которые тоже были в Москве.
«Поражает упорство, с которым областная власть игнорирует вопрос об исторических границах. После прямого поручения президента прошло уже больше года. Складывается впечатление, что область просто саботирует процесс. Ещё раз обращаюсь к замгубернатора Евгению Валерьяновичу Паршуто и уважаемой Елене Владиславовне Перетягиной. У нас с вами есть возможность сдвинуть с мёртвой точки проблему сохранения культурного наследия Томска. Давайте всё же составим диалог между городскими депутатами, общественниками и областной администрацией. Все сроки уже «догорают»!», - призвал в своем телеграм-канале глава комитета гордумы Андрей Петров.
Что же касается сроков, то со слов Марии Боковой и Сергея Чикова в Министерстве культуры обозначили дедлайн: доработанный проект границ должен быть принят до декабря 2021. Последние поправки с учетом замечаний регионального ВООПиИКа должен внести разработчик проекта «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ).
Напомним, проблема с границами исторического поселения Томска обнаружилась в 2016 году, когда губернатор Сергей Жвачкин решил реализовать в Томске «надчеловеческий проект»«Томские набережные». Спустя пять лет об этом грандиозном проекте никто уже не вспоминает - обладминистрация во главе с губернатором переключилась на новый мега-проект по строительству кампуса на левом берегу Томи.
Однако при разработке первого мега-проекта Сергея Жвачкина проектировщики из «Ленгипрогора» предложили снять с Томска статус исторического поселения федерального значения, который был присвоен городу еще в далеком 1990 году. Благодаря вмешательству общественности статус удалось сохранить, но при этом выяснилось, что не определены границы исторического Томска. Администрация города решила восполнить этот пробел и провела конкурс на разработку проекта границ исторического поселения Томска. Его выиграло ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ) из Москвы, субподрядчиком стала фирма из Вологды ООО «Валбэк-Ру». Сдать проект они должны были, по условиям контракта, в 2016 году. Однако мэрии границы, которые определила независимая фирма, не понравились, так как они, по мнению мэра Ивана Кляйна, могли помешать развитию города.
Затем были многочисленные суды и в 2019 году скандал с определением границ исторического Томска докатился до Кремля. Об этой проблеме председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артем Демидов рассказал на Совете по культуре и искусству при президенте Российской Федерации. Президент Владимир Путин дал губернатору Томской области Сергею Жвачкину поручение обеспечить принятие проекта границ исторического Томска до 31 мая 2019 года. До сих пор это поручение не выполнено.
«Видимо интересы строительного лобби настолько важны для Белого дома, что даже перспектива получить нагоняй от федерального ведомства, не так страшна», - делает вывод томский градозащитник Сергей Мальцев.