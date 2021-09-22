Мэрия: границы исторического Томска будут утверждены до конца 2021 года

Сегодня в городской Думе вновь говорили о сроках принятия проекта границ исторического поселения Томска. Эта история тянется с 2016 года и до сих не закончилась. Поводом для обсуждения очередных сроков утверждения проекта стало заседание научно-методического совета по вопросу границ исторического поселения в Минкульте на прошлой неделе. Чтобы узнать новости из первых уст, депутаты пригласили руководителя областного комитета по охране памятников Елену Перетягину, однако перед самым заседанием комитета по градостроительству выяснилось, что чиновница не придет. Причины неизвестны. Глава комитета Андрей Петров попросил рассказать о том, что было на заседании в Минкульте председателя Всероссийского общества охраны памятников культуры и истории (ВООПиИК) Марию Бокову и представителя городского департамента архитектуры Сергея Чикова, которые тоже были в Москве.

«Поражает упорство, с которым областная власть игнорирует вопрос об исторических границах. После прямого поручения президента прошло уже больше года. Складывается впечатление, что область просто саботирует процесс. Ещё раз обращаюсь к замгубернатора Евгению Валерьяновичу Паршуто и уважаемой Елене Владиславовне Перетягиной. У нас с вами есть возможность сдвинуть с мёртвой точки проблему сохранения культурного наследия Томска. Давайте всё же составим диалог между городскими депутатами, общественниками и областной администрацией. Все сроки уже «догорают»!», - призвал в своем телеграм-канале глава комитета гордумы Андрей Петров.

Что же касается сроков, то со слов Марии Боковой и Сергея Чикова в Министерстве культуры обозначили дедлайн: доработанный проект границ должен быть принят до декабря 2021. Последние поправки с учетом замечаний регионального ВООПиИКа должен внести разработчик проекта «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ).