«Мэри Поппинс» придет на помощь семьям, где есть дети с инвалидностью

«Мэри Поппинс» — это новая социальная услуга. Воспользоваться ей в Томской области с июля смогут семьи, где есть дети с инвалидностью, нуждающиеся в постоянном уходе. Теперь у родителей будет возможность отлучиться по делам, решить необходимые бытовые вопросы или просто передохнуть, пока их ребенок на несколько часов останется под присмотром специалистов — дома или в мини-группах.

Решение о внедрении такой формы поддержки семей принял губернатор Сергей Жвачкин. Томская область выступает заказчиком услуги «Мэри Поппинс», которую предоставляют семьям социально ориентированные некоммерческие организации.

«В этом году «Мэрри Поппинс» придет на помощь как минимум двумстам семьям. Это очень нужная, востребованная услуга. Она не ограничивается присмотром за детьми: специалисты консультируют родителей, обучая их доступным методам воспитания, реабилитации и социальной адаптации детей с инвалидностью», — рассказывает начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева.

На сегодняшний день в проект включились три некоммерческие организации. Это общественная организация Шегарского района «Рука в Руке», благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» и томский центр развития и коррекции речи. В ближайшее время к работе в Томске и Северске подключатся еще две общественные организации.

Подробную информацию об услуге и НКО, которые ее предоставляют, родители детей с инвалидностью могут в Комитете по организации предоставления услуг. Телефон 8 (3822) 713988.