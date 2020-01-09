Мэр Томска раскритиковал уборку снега во дворах

Мэр Томска Иван Кляйн раскритиковал работу подрядчиков районных администраций и управляющих компаний по уборке снега во дворах и межквартальных проездах, сообщает пресс-служба мэрии.

«Считаю, что действия управляющих компаний по уборке снега во дворах явно недостаточны. В праздничные дни, объезжая территории районов вместе с главами, мы видели, что уборка ведется, но задействованных сил и ресурсов было мало», — отметил Иван Кляйн.





По данным мэрии, за первую декаду января коммунальные службы доставили на полигоны почти 23 тыс. тонн снега. Ежесуточно на улицах Томска работали в среднем 156 единиц спецтехники.





Напомним, уборку улиц второй и третьей категории ведут подрядные организации по заявке районных администраций. Уборкой большинства центральных улиц Томска, относящихся к первой и второй категориям, занимается «ТомскСАХ».





9 января «ТомскСАХ» задействовало 64 единицы техники. Звенья спецтехники направлены для вывоза снега с ул. Пушкина на участке от ул. Яковлева до кадетского корпуса и от пл. Соляной до ул. Яковлева по правым сторонам, по ул. Елизаровых от ул. Красноармейской до ул. Артема справа и от ул. Артема до пр. Кирова слева. Также очистили от снега пешеходные переходы и проезды по ул. Б. Подгорной и в пер. Светлом. Плужнощеточные машины направили для разметания дорог по ул. Нахимова, Елизаровых, Красноармейской, Яковлева и Пушкина, пр. Кирова, Комсомольскому, Ленина и Фрунзе и по Иркутскому тракту.