Мэр Томска: расходы городского бюджета будут сокращены на 200 млн рублей

Мэр Томска Иван Кляйн в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации рассказал, что расходы бюджета Томска будут оптимизированы на порядка 200 млн рублей. Под оптимизацию прежде всего попадают расходы на капитальное строительство, а также масштабные дорожные проекты. В частности, область уже приостановила проект строительства коммунальной инфраструктуры на Кузовлевском тракте.

«2020 год принес нам новые вызовы. Эпидемия коронавируса стала серьезным испытанием на персональную ответственность каждого руководителя, — отметил мэр города Иван Кляйн. — Пандемия — своего рода война. Враг не виден, но каждый день существуют угрозы для детей, пожилых людей и людей из группы риска. Я благодарен томичам, которые с пониманием отнеслись к режиму самоизоляции».





Он отметил, что сейчас руководителям компаний не время думать о прибыли.





«Сейчас важно сохранить людей, коллективы, ведь именно человеческий капитал позволит восстановить все сферы экономики. Сегодня мы не знаем полной картины в экономике, но хочется верить, что удастся сохранить сбалансировать бюджета. Да, мы понимаем, что недополучим часть сфер по налоговым и неналоговым платежам. Но федерация подтверждает, что нацпроекты будут профинансированы полностью в запланированном объеме», — рассказал мэр города.





Он отметил, что по прогнозам выпадающие доходы – 1,2 млрд рублей.





Сейчас мэрия разрабатывает пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Так, в мэрии хотят предоставить рассрочку платежей арендаторам муниципального имущества и земли под многоэтажное строительство. Также мэрия планирует сократить налоговую нагрузку для порядка 40 % плательщиков.