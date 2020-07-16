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16 июля,
2020
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Мэр Томска прокомментировал уголовное дело в отношении своего заместителя Евгения Сурикова

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Мэр Томска Иван Кляйн прокомментировал задержание своего заместителя Евгения Сурикова. Слова мэра опубликованы в официальной группе мэрии Томска в ВКонтакте.

Иван Кляйн и Евгений Суриков на объезде
Иван Кляйн и Евгений Суриков на объезде
Фото: пресс-служба мэрии Томска

«Я никогда не вмешивался в работу правоохранительных органов и не намерен делать этого впредь. Уверен, что следствие детально и скрупулезно разберется во всех обстоятельствах этого дела», — сказал Иван Кляйн.

Заммэра по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сегодня утром, 16 июля. В мэрии прошли обыски. Следственный комитет на основании материалов ФСБ возбудили по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».


«По предварительным данным, подозреваемый в период с 2016 по 2018 годы лично получил от гражданки взятку в крупном размере за способствование, в силу занимаемой должности, совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы», — говорится в релизе ведомства.


Вопрос об избрании меры пресечения для Евгения Сурикова решается.




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