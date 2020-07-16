Мэр Томска прокомментировал уголовное дело в отношении своего заместителя Евгения Сурикова

Мэр Томска Иван Кляйн прокомментировал задержание своего заместителя Евгения Сурикова. Слова мэра опубликованы в официальной группе мэрии Томска в ВКонтакте .

«Я никогда не вмешивался в работу правоохранительных органов и не намерен делать этого впредь. Уверен, что следствие детально и скрупулезно разберется во всех обстоятельствах этого дела», — сказал Иван Кляйн.

Заммэра по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сегодня утром, 16 июля. В мэрии прошли обыски. Следственный комитет на основании материалов ФСБ возбудили по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».





«По предварительным данным, подозреваемый в период с 2016 по 2018 годы лично получил от гражданки взятку в крупном размере за способствование, в силу занимаемой должности, совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы», — говорится в релизе ведомства.





Вопрос об избрании меры пресечения для Евгения Сурикова решается.













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