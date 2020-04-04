Мэр Томска призвал сократить расходы бюджета для помощи бизнесу в период пандемии

Иван Кляйн обратился к депутатам городской Думы с предложением экономии бюджетных средств и отказа от части расходов, которые не влияют на жизнь и безопасность томичей и жизнедеятельность города.
«Ситуация, с которой столкнулось все мировое сообщество и Россия, не имеет аналогов в новейшей истории. Президентом страны, правительством РФ предпринимаются беспрецедентные меры для решения задач, связанных с предотвращением пандемии коронавирусной инфекции, а также восстановлением экономических показателей после снятия ограничительных мер. Понимая важность стабильности бюджета в части пополнения его доходной части и исполнения расходных обязательств, а также необходимость оказания мер поддержки малому и среднему бизнесу в сложившейся экономической ситуации, сегодня необходимо скорректировать бюджет», — отметил мэр.
Мэр поручил подразделениям городской администрации пересмотреть расходы. Продумать меры помощи малому и среднему бизнесу, в котором задействованы тысячи томичей, должно управление экономического развития.
«Уверен, что успех в борьбе с коронавирусом, восстановление экономических показателей зависят от усилий каждого из нас, от того, насколько все мы можем действовать сообща, быть ответственными, за себя, окружающих и за принимаемые решения. Сегодня для всех нас главной целью должно быть сбережение здоровья людей и сохранение сбалансированности экономики», — добавил Кляйн.
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