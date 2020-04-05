Добрые новости
05 апреля,
2020
1
фото
Новости

Мэр Томска призвал сократить расходы бюджета, чтобы помочь бизнесу в период пандемии

ТВ2
ТВ2
11 часов назад

Иван Кляйн обратился к депутатам городской Думы с предложением экономии бюджетных средств и отказа от части расходов, которые не влияют на жизнь и безопасность томичей и жизнедеятельность города.


«Ситуация, с которой столкнулось все мировое сообщество и Россия, не имеет аналогов в новейшей истории. Президентом страны, правительством РФ предпринимаются беспрецедентные меры для решения задач, связанных с предотвращением пандемии коронавирусной инфекции, а также восстановлением экономических показателей после снятия ограничительных мер. Понимая важность стабильности бюджета в части пополнения его доходной части и исполнения расходных обязательств, а также необходимость оказания мер поддержки малому и среднему бизнесу в сложившейся экономической ситуации, сегодня необходимо скорректировать бюджет», — отметил мэр.

Мэр Томска призвал сократить расходы бюджета, чтобы помочь бизнесу в период пандемии

Мэр поручил подразделениям городской администрации пересмотреть расходы. Продумать меры помощи малому и среднему бизнесу, в котором задействованы тысячи томичей, должно управление экономического развития.


«Уверен, что успех в борьбе с коронавирусом, восстановление экономических показателей зависят от усилий каждого из нас, от того, насколько все мы можем действовать сообща, быть ответственными, за себя, окружающих и за принимаемые решения. Сегодня для всех нас главной целью должно быть сбережение здоровья людей и сохранение сбалансированности экономики», — добавил Кляйн.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Депутаты Томска не исключили корректировки бюджета города из-за коронавируса


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.