Мэр Томска поручил ускорить работу по исправлению адресных табличек на домах

Иван Кляйн поручил ускорить работу по исправлению адресных табличек на жилых домах города, сообщает пресс-служба мэрии Томска. По мнению градоначальника, путаница в адресах затрудняет работу экстренных служб.

В Томске более 24 тысяч жилых домов, большая часть из них – почти 20 тысяч – расположены в частном секторе. Отсутствие табличек значительно затрудняет работу экстренных служб. Особенно актуальна эта проблема в районах плотной застройки, – отметил Кляйн на аппаратном совещании. – Администрация Томска регулярно направляет собственникам домов уведомления о необходимости установить адресные указатели. Сегодня, когда город готовится ко Всероссийской переписи населения, эта работа должна быть ускорена, это позволит нам получить максимально точные сведения о жителях областного центра.

Адресные таблички приводят в порядок к Всероссийской переписи населения. Как следует из доклада заммэра по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова, с начала работ таблички с адресами установили на 1702 домах.





До конца марта собственники должны восстановить недостающие номера домов и таблички с названиями улиц, а районные администрации завершить инвентаризацию. Те, кто провалит сроки, получат штраф до 200 тысяч рублей. На сегодня уже составлено 65 таких протоколов и вручено более 3000 предписаний.





Основной этап Всероссийской переписи населения 2020 года пройдет с 1 по 31 октября, для отдаленных территорий период проведения увеличат с 1 апреля по 20 декабря.