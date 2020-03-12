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12 марта,
2020
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Мэр Томска поручил ускорить работу по исправлению адресных табличек на домах

ТВ2
ТВ2
35 минут назад

Иван Кляйн поручил ускорить работу по исправлению адресных табличек на жилых домах города, сообщает пресс-служба мэрии Томска. По мнению градоначальника, путаница в адресах затрудняет работу экстренных служб. 

Мэр Томска поручил ускорить работу по исправлению адресных табличек на домах

В Томске более 24 тысяч жилых домов, большая часть из них – почти 20 тысяч – расположены в частном секторе. Отсутствие табличек значительно затрудняет работу экстренных служб. Особенно актуальна эта проблема в районах плотной застройки, – отметил Кляйн на аппаратном совещании. – Администрация Томска регулярно направляет собственникам домов уведомления о необходимости установить адресные указатели. Сегодня, когда город готовится ко Всероссийской переписи населения, эта работа должна быть ускорена, это позволит нам получить максимально точные сведения о жителях областного центра.

Адресные таблички приводят в порядок к Всероссийской переписи населения. Как следует из доклада заммэра по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова, с начала работ таблички с адресами установили на 1702 домах.


До конца марта собственники должны восстановить недостающие номера домов и таблички с названиями улиц, а районные администрации завершить инвентаризацию. Те, кто провалит сроки, получат штраф до 200 тысяч рублей. На сегодня уже составлено 65 таких протоколов и вручено более 3000 предписаний.


Основной этап Всероссийской переписи населения 2020 года пройдет с 1 по 31 октября, для отдаленных территорий период проведения увеличат с 1 апреля по 20 декабря. 

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