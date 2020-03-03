Мэр Томска поручил к сентябрю разработать документацию по развитию земель рядом с Наукой

Мэр Томска Иван Кляйн на очередном собрании Думы города прокомментировал прошедшие публичные слушания, посвященные изменению статуса земельного участка в районе мкр. Наука.
«Я уже высказал свое отношение к прошедшим слушаниям. Знаете, можно по-разному спекулировать на этой теме. С одной стороны, город должен развиваться. С другой — мы не можем не учитывать мнение жителей. Надо признать, что и строители, и департамент в этот раз не доработали», — сказал Иван Кляйн.
Он подчеркнул, что еще в сентябре поручил рабочей группе ознакомить жителей Науки с планом предварительной застройки.
«К людям выходить надо с чем-то, если хотим их в чем-то убедить. Надо разговаривать с ними на языке конкретики», — подчеркнул Иван Кляйн. Спикер городской Думы Сергей Панов с этим предложением согласился. По словам Сергея Панова, строители должны не просто рассказать о планах на эту территорию, а привести конкретные данные — например, строительство скольких домов планируется и какой высоты они будут.
По распоряжению мэра к сентябрю должна быть готова документация по планировке этой зоны с учетом мнения томичей.
Напомним, земельный участок площадью 35,5 га был приобретен компанией ТДСК у частного собственника. В 2019 году строительная компания обратилась с заявлением в городскую комиссию по землепользованию и застройке. Застройщик предложил расширить перечень разрешенных видов использования участка (расположенного в зоне О-4), добавив в них возможность строительства жилья и социальных учреждений. На сегодняшний день регламент разрешает на данном участке строительство зданий опытного производства, офисов, многофункциональных бизнес-центров и научных учреждений без ограничений этажности.
В рамках слушаний, которые прошли в администрации Советского района, большинство присутствующих высказались против. Однако на публичных слушаниях выяснилось, что голосовать можно не только очно, но и заочно. В итоге по результатам большинство голосов было отдано в пользу многоэтажной застройки. Жители связали это с тем, что участие в публичных слушаниях принимали сотрудники компании ТДСК.
Мэр Томска Иван Кляйн в итоге решил не менять статус земли у Академгородка и Науки.