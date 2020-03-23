Добрые новости
23 марта,
2020
1
фото
Новости

Мэр Томска обязал чиновников отменить командировки и работать удаленно

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В связи с пандемией коронавируса мэр Томска Иван Кляйн обязал сотрудников городской администрации отказаться от командировок и работать в удаленном режиме. Распоряжение градоначальник сделал во время аппаратного совещания в режиме конференц-связи.

Мэр Томска обязал чиновников отменить командировки и работать удаленно

Каждый руководитель сегодня обязан предпринять все необходимые меры для сохранения работоспособного коллектива, – цитирует Кляйна пресс-служба мэрии. – Это касается наличия дезинфицирующих средств и необходимой санитарной обработки кабинетов, своевременной изоляции заболевших сотрудников, отмены командировок и выездов за пределы региона. Технологии сегодня позволяют нам проводить совещания и личные приемы в удаленном режиме, с помощью конференц-связи и интернета. В связи с возможным распространением коронавируса необходимо применять их в полной мере, чтобы снизить опасность передачи вируса от человека к человеку.

После заммэра по городскому хозяйству Владимир Брюханцев рассказал о том, что сотрудники Центра организации и контроля пассажироперевозок проверяют наличие дезинфицирующих средств у водителей автобусов и контролируют обработку поручней на конечных остановках.


Ранее мы сообщали, что из-за пандемии коронавируса на дистанционное обучение перешли студенты томских вузов. В области с 18 марта действует режим повышенной готовности, 19 марта его объявили по всей стране. Режим предусматривает отмену всех спортивных и массовых мероприятий, а также перевод на дистанционное обучение. COVID-19 подтвержден у одной жительницы региона.


Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​Мы пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.