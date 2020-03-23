Мэр Томска обязал чиновников отменить командировки и работать удаленно

В связи с пандемией коронавируса мэр Томска Иван Кляйн обязал сотрудников городской администрации отказаться от командировок и работать в удаленном режиме. Распоряжение градоначальник сделал во время аппаратного совещания в режиме конференц-связи.

Каждый руководитель сегодня обязан предпринять все необходимые меры для сохранения работоспособного коллектива, – цитирует Кляйна пресс-служба мэрии. – Это касается наличия дезинфицирующих средств и необходимой санитарной обработки кабинетов, своевременной изоляции заболевших сотрудников, отмены командировок и выездов за пределы региона. Технологии сегодня позволяют нам проводить совещания и личные приемы в удаленном режиме, с помощью конференц-связи и интернета. В связи с возможным распространением коронавируса необходимо применять их в полной мере, чтобы снизить опасность передачи вируса от человека к человеку.

После заммэра по городскому хозяйству Владимир Брюханцев рассказал о том, что сотрудники Центра организации и контроля пассажироперевозок проверяют наличие дезинфицирующих средств у водителей автобусов и контролируют обработку поручней на конечных остановках.





Ранее мы сообщали, что из-за пандемии коронавируса на дистанционное обучение перешли студенты томских вузов. В области с 18 марта действует режим повышенной готовности, 19 марта его объявили по всей стране. Режим предусматривает отмену всех спортивных и массовых мероприятий, а также перевод на дистанционное обучение. COVID-19 подтвержден у одной жительницы региона.





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