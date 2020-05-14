Мэр Томска о Степановском переезде, развязках и транспортной проблеме города

Мэр Томска Иван Кляйн рассказал о главных транспортных проблемах города. По его словам, основная нагрузка на южное направление будет снята, когда введут развязку на 76-ом километре. По планам эта работа должна завершиться до конца года.

«Первый и главный узел — это 76 километр, транспортная развязка Томск — Тайга. Третий год ведем этот проект, надеюсь в этом году мы его завершим. Мы большую работу, к к которой долго готовились мы завершим. Проект ни одного миллиарда рублей, который позволит соединить город с отдаленным микрорайоном Степановка и новым районом Южными ворота. Второе узкое место — это Степановский переезд. По моему мнению, когда введем развязку, то эта проблема будет меньше. Вы знаете, что мы начинали делать проект, но он не прошел экспертизу, и в этом году мы пришли к самому началу — технико-экономическому обоснованию работ», — отметил Иван Кляйн.

Разработка проекта реконструкции Степановского переезда с расширением проезжей части до четырех полос началась в 2015 году. На подготовку ПСД власти Томска выделяли 75 миллионов рублей. Однако проект так и не смог пройти экспертизу. В итоге мэр города раскритиковал проектировщика — компанию «ЖелДорИзыскания», а мэрия в одностороннем порядке расторгла с ней договор. Планировалось, что мэрия объявит конкурс на разработку другого проекта. Однако из-за пандемии коронавируса ряд расходов бюджета городской администрации сократили. Под сокращение попала и статья на финансирование разработки технико-экономического обоснования реконструкции переезда. «Зато в другом направлении сделали шаг. Третье наше слабое звено — это площадь Транспортная. Мы, понимая это, воспользовались областным законом и передали наши полномочия по проектированию путепровода. В областном бюджете заложены деньги. Идет технико-экономическое обоснование. Проект будет стоимостью более одного миллиарда рублей», — рассказал мэр.

Согласно информации с сайта Госзакупок, предпроектную документацию по строительству развязки на Транспортной площади до конца 2020 года выполнит компания из Новосибирска «Росинсталпроект» за 16,76 миллиона рублей.





«Вне поле нашего остается лишь улица Континентальная. Проект тоже пока не прошел экспертизу, но работа в этом направлении движется», — добавил Кляйн.





Реконструкция улицы Континентальной необходима для решения транспортной доступности микрорайона Южные Ворота. В конце 2016 года подрядчик «Индор-Мост» начал разрабатывать необходимую документацию. Работы над ней растянулись до 2019 года. Согласно разработанному проекту, стоимость реконструкции оценивалась в 170 миллионов рублей, а по ее итогам проезжая часть должна была стать шире на восемь метров. Однако проект экспертизу не прошел. Конфликт с подрядчиком решался в суде.





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