Мэр Томска Иван Кляйн стал фигурантом третьего уголовного дела

Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Его обвиняют в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». 23 декабря стало известно, что на Кляйна завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери в 2015 году. Адвокаты посчитали, что второе уголовное дело — повод для того, чтобы оставить Ивану Кляйну прежнюю меру пресечения. При этом адвокаты указывают, что обвинение по второму делу так и не предъявили. В СКР пояснили, что обвинение мэру могут предъявить на любой стадии расследования.





В январе 2021 Кировский суд Томска арестовал Ивана Кляйна еще на два месяца, до 13 марта. Адвокаты планируют обжаловать данное решение. Ранее сторона защиты уже подавала жалобу в областной суд на арест мэра. Однако судья Юрий Кривошеин меру пресечения не изменил.









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