Мэр Томска Иван Кляйн стал фигурантом третьего уголовного дела
На мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено третье уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Его обвиняют в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». 23 декабря стало известно, что на Кляйна завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери в 2015 году. Адвокаты посчитали, что второе уголовное дело — повод для того, чтобы оставить Ивану Кляйну прежнюю меру пресечения. При этом адвокаты указывают, что обвинение по второму делу так и не предъявили. В СКР пояснили, что обвинение мэру могут предъявить на любой стадии расследования.
В январе 2021 Кировский суд Томска арестовал Ивана Кляйна еще на два месяца, до 13 марта. Адвокаты планируют обжаловать данное решение. Ранее сторона защиты уже подавала жалобу в областной суд на арест мэра. Однако судья Юрий Кривошеин меру пресечения не изменил.
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