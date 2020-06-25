Мэр Томска и губернатор области в первых рядах проголосовали по поправкам в Конституцию. Фото
Мэр Томска Иван Кляйн и глава региона Сергей Жвачкин одними из первых приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
Сергей Жвачкин посетил избирательный участок 42, который располагается в 6 гимназии.
Принял участие в голосовании и мэр Томска Иван Кляйн.
Голосование по правкам в Конституцию продлится до 1 июля. В области открылись 773 участка. В Томске 213 традиционных и 26 мобильных избирательных участков.
На входе в избирательный участок в обязательном порядке проводится термометрия, санитарная обработка рук и обуви. Каждый участник голосования получает маску, перчатки, индивидуальную ручку. Волонтеры и специальная разметка на полу напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию при предъявлении документов, непосредственно в ходе заполнения бюллетеня и голосования.
Те, кто в силу возраста или показаний здоровья соблюдает полную самоизоляцию, но хочет проголосовать, могут обратиться по телефону «горячей линии» 99-12-88 и участковая избирательная комиссия приедет на дом.
Также томичи могут проголосовать и за присвоение городу звания «Город трудовой доблести», на которое сегодня претендуют 20 городов РФ.
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