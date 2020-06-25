Мэр Томска и губернатор области в первых рядах проголосовали по поправкам в Конституцию. Фото

Мэр Томска Иван Кляйн и глава региона Сергей Жвачкин одними из первых приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Голосование по правкам в Конституцию продлится до 1 июля. В области открылись 773 участка. В Томске 213 традиционных и 26 мобильных избирательных участков.





На входе в избирательный участок в обязательном порядке проводится термометрия, санитарная обработка рук и обуви. Каждый участник голосования получает маску, перчатки, индивидуальную ручку. Волонтеры и специальная разметка на полу напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию при предъявлении документов, непосредственно в ходе заполнения бюллетеня и голосования.