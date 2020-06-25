Добрые новости
25 июня,
2020
16
фото
Новости

Мэр Томска и губернатор области в первых рядах проголосовали по поправкам в Конституцию. Фото

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Мэр Томска Иван Кляйн и глава региона Сергей Жвачкин одними из первых приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Сергей Жвачкин посетил избирательный участок 42, который располагается в 6 гимназии. 

Мэр Томска и губернатор области в первых рядах проголосовали по поправкам в Конституцию. Фото
Фото: администрация Томской области
Мэр Томска и губернатор области в первых рядах проголосовали по поправкам в Конституцию. Фото
Фото: администрация Томской области
Мэр Томска и губернатор области в первых рядах проголосовали по поправкам в Конституцию. Фото
Фото: администрация Томской области
Мэр Томска и губернатор области в первых рядах проголосовали по поправкам в Конституцию. Фото
Фото: администрация Томской области

Принял участие в голосовании и мэр Томска Иван Кляйн.

Мэр Томска и губернатор области в первых рядах проголосовали по поправкам в Конституцию. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Мэр Томска и губернатор области в первых рядах проголосовали по поправкам в Конституцию. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Мэр Томска и губернатор области в первых рядах проголосовали по поправкам в Конституцию. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Мэр Томска и губернатор области в первых рядах проголосовали по поправкам в Конституцию. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Голосование по правкам в Конституцию продлится до 1 июля. В области открылись 773 участка. В Томске 213 традиционных и 26 мобильных избирательных участков.


На входе в избирательный участок в обязательном порядке проводится термометрия, санитарная обработка рук и обуви. Каждый участник голосования получает маску, перчатки, индивидуальную ручку. Волонтеры и специальная разметка на полу напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию при предъявлении документов, непосредственно в ходе заполнения бюллетеня и голосования.

Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник

Те, кто в силу возраста или показаний здоровья соблюдает полную самоизоляцию, но хочет проголосовать, могут обратиться по телефону «горячей линии» 99-12-88 и участковая избирательная комиссия приедет на дом.


Также томичи могут проголосовать и за присвоение городу звания «Город трудовой доблести», на которое сегодня претендуют 20 городов РФ. 

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Конституция пошла на «поправку»

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.