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09 апреля,
2020
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Новости

Мэр Стрежевого рассказал о карантине из-за коронавируса на месторождении «Томскнефти»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Мэр Стрежевого Валерий Харахорин в интервью телеканалу СТБ рассказал о том, что несколько нефтяников с месторождения Вах, расположенного в 80 километрах от города,  изолированы из-за подозрения на коронавирус. Один из сотрудников компании «Томскнефть», которая занимается разработкой месторождения, контактировал с заболевшим.

Мэр Стрежевого рассказал о карантине из-за коронавируса на месторождении «Томскнефти»

«У нас организован оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. Мы собираемся, причем очно, в большом зале. Приглашаем специалистов, от которых нам нужно получить объективную информацию, заслушиваем, принимаем решение. Мы координируем действия, связанные с выполнением мероприятий, которые озвучены были и председателем правительства, и губернатором. Как только мы получаем информацию, мы ее стараемся донести до жителей города. Я знаю, что есть достаточно серьезная сегодня обстановка на Вахе. Ситуация стандартная, если так можно назвать. Появился человек, который имел контакт, не подозревая даже о том, что этот контакт состоялся. Это Вах, это территория ХМАО. Та сторона начинает потихоньку раскручивать, идя от человека, у которого были проявления коронавируса. Ну и дошли до человека, который к этому моменту уже успел уехать на вахту в Вах. Соответственно, руководство «Томскнефти» оперативно очень приняло меры, связанные с выявлением, изоляцией первого круга тех контактов, которые у него были по работе. И эта работа продолжается. На Вахе задействован и Роспотребнадзор по ХМАО. Службы МЧС. Ведется отбор людей, которые могли контактировать. Которые во второй, третий круг контактов вошли. Их изоляция, соответственно, пробы биоматериала».


Валерий Харахорин отметил, что все люди были изолированы еще в субботу, 4 апреля, и помещены в обсерватор в Нижневартовске.


«Те люди, которые были изолированы в первую очередь – семь человек, и восьмой – человек, который приехал из Мегиона (город в ХМАО – прим. ред.), они все изолированы в субботу и перевезены в Нижневартовск. Часть из них – трое – с подтвержденным заболеванием помещены в инфекционное отделение, среди них нет стрежевчан. Наших четыре человека в числе тех, кто помещен в обсерватор в Нижневартовске. Они находятся под наблюдением врачей. Ни у тех, у кого выявлен коронавирус, ни у тех, кто находится под наблюдением, нет выраженных признаков заболевания. Обстановка контролируется. Все необходимые меры, которые нужно принять – принимаются».

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