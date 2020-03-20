Мэр Стрежевого опроверг слухи об итальянцах, разносящих коронавирус

«Мы делаем обычные мероприятия, связанные с повышением безопасности, — сказал Валерий Харахорин, — Но это не повод для паники и распространения совершенно нелепых слухов: что в городе появились итальянцы. Разносчики этой заразы. С одной стороны - смешно. С другой – смотришь на количество людей, включенных в обсуждение темы, и понимаешь — надо как-то вмешиваться. Ну, никаких итальянцев в городе нет! Мало того, все люди, которые приезжают из отпусков, если были за рубежом, все подлежат контролю, все должны находиться дома или в медучреждении. Ситуация каждый день мониторится».





Также он призвал горожан не затариваться впрок продуктами и с пониманием отнестись к собственному здоровью.





«Наши детские сады и школы обеспечены продовольствием до июня, — добавил мэр Стрежевого. — Мы чувствуем себя защищенными в этом отношении. У нас не будет продовольственного кризиса. Но сегодня, проезжая наши магазины, я вижу, что начинают больше, чем обычно приобретать товары. И даже те, которые никогда не употребляли: крупы, каши, но всё мы начинаем очень быстро раскупать, затариваться. Опыт прошлых кампаний убеждает в чем? Ну, пролежит это месяц-другой, а потом где окажется? Ну хорошо, что мы отдадим в экологический центр или организации, которые занимаются сохранностью жизни животных. А то и просто придётся выбрасывать – потому что сроки годности истекут. И я хочу сказать: поступают звонки в администрацию. И разносятся самые нелепые слухи. К примеру: а правда, что вы закрываете все магазины? Конечно – неправда! Глупость! Но такая глупость, умноженная и разнесенная (а сегодня у нас достаточно много коммуникаций), она сеет панику и настороженность среди людей. Мы не собираемся ничего закрывать! Но те меры, которые связаны с ограничениями, конечно, они будут. Это и работа библиотек, работа наших зрелищных учреждений, спортивные мероприятия – все это будет ограничено. Мало того – мы предпринимаем не только эти меры. Но и меры санитарные. Усиливаем санконтроль. <...> Главное – чтобы мы мыли руки, вовремя проводили уборку, чтобы мы отказались от привычки обниматься при приветствии, чтобы дистанцировались друг от друга, помогали друг другу».