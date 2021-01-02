Мэр Новосибирска Анатолий Локоть о деле Ивана Кляйна: Эту ситуацию все мэры примерили на себя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал уголовное дело в отношении Ивана Кляйна.





«Часто какие-то строительные структуры между собой ведут борьбу, не соглашаются с решением властей. Проблемы есть постоянно, так как земля – единственный ресурс муниципалитетов по закону. И эту ситуацию, которая произошла с Иваном Кляйном, все мэры примерили на себя. Все подавлены. Что произошло, никого не радует. Я подписал поручительство за Кляйна, чтобы ему изменили меру пресечения. Я знаю его как взвешенного человека, который не способен на резкие действия», — цитирует «Аиф» Локтя.





Локоть признал, что он с Кляйном «из разных социальных групп» и томского мэра знают как состоятельного человека. Более того, они придерживаются разных политических взглядов, но все комментарии, которыми обрастает дело Кляйна, глава Новосибирска считает «бредом».





«Мэр Томска в прошлом году задекларировал 240 или 250 млн рублей дохода. Послушайте, при таких официальных доходах говорить о каких-то делах — полная ерунда!» — сказал Анатолий Локоть.