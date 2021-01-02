Мэр Новосибирска Анатолий Локоть о деле Ивана Кляйна: Эту ситуацию все мэры примерили на себя
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал уголовное дело в отношении Ивана Кляйна.
«Часто какие-то строительные структуры между собой ведут борьбу, не соглашаются с решением властей. Проблемы есть постоянно, так как земля – единственный ресурс муниципалитетов по закону. И эту ситуацию, которая произошла с Иваном Кляйном, все мэры примерили на себя. Все подавлены. Что произошло, никого не радует. Я подписал поручительство за Кляйна, чтобы ему изменили меру пресечения. Я знаю его как взвешенного человека, который не способен на резкие действия», — цитирует «Аиф» Локтя.
Локоть признал, что он с Кляйном «из разных социальных групп» и томского мэра знают как состоятельного человека. Более того, они придерживаются разных политических взглядов, но все комментарии, которыми обрастает дело Кляйна, глава Новосибирска считает «бредом».
«Мэр Томска в прошлом году задекларировал 240 или 250 млн рублей дохода. Послушайте, при таких официальных доходах говорить о каких-то делах — полная ерунда!» — сказал Анатолий Локоть.
Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей.
По версии следствия, в 2016 году Кляйн поручил внести сведения о наличии у «Томского пива» 300-метровой санитарно-защитной зоны, в результате чего местный предприниматель Ринат Аминов не смог построить на территории бывшего радиозавода на Мокрушина многоквартирные дома. При этом Иван Кляйн является основным акционером «Томского пива» и ранее руководил этим предприятием.
Кировский суд отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?