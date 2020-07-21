Мэр Норильска подал в отставку из-за «недоверия» со стороны краевых властей

По данным РБК, Ринат Ахметчин подал в отставку после заседания красноярского оперштаба по борьбе с коронавирусом, где было рассмотрено его письмо по проблемам с инфекцией в Норильске.

Большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам обратно, и мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я, — сказал Ахметшин. Всю информацию, которую я предоставлял в краевые службы, я получал сам от краевых служб здравоохранения, которые работают на территории города Норильска. Я так понял, что мне было высказано недоверие про мою работу.

В середине июля Ринат Ахметчин попросил краевые власти о помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. В обращении мэр Норильска говорил, что заболеваемость в городе растет, но своих средств и сил уже не хватает. Также Ахметчин отметил, что информация о числе заболевших, которую предоставляет Роспотребнадзор, сильно отличается от данных, которые поступают от медиков.



Напомним, 11 июля СК по Красноярскому краю возбудил против Рината Ахметчина дело по статье «халатность». Следователи решили, что мэр Норильска не исполнил свои обязанности при ЧС: разливе 21 тысячи тонн солярки из резервуара «Норникеля».



По данным на сайте мэрии Норильска, на 21 июля в городе зарегистрировано 436 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от инфекции 173 человека, умерли — шесть человек.

​

ПОДДЕРЖИ ТВ2!