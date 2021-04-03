Мэр Бийска объявил, что уходит в отставку, а позже решил остаться
Мэр Бийска после «неуда», который ему поставили городские депутаты на заседании 30 марта за благоустройство и содержание дорог, после сессии в думе заявил об уходе. Но 2 апреля после встречи с губернатором Алтайского края записал видеообращение к жителям города и заявил, что остается.
Депутаты на собрании приняли отчет городской администрации об итогах работы к сведению, но решили поставить “неуд” мэру-единороссу Александру Студеникину и его администрации за работу в сфере благоустройства, содержания дорог, транспортного обслуживания населения и обращения с отходами, писала Тайга.инфо. Депутаты не предлагали мэру уйти в отставку, но указали «неэффективную кадровую политику в отношении руководящих специалистов, курирующих коммунальное хозяйство, энергетику, транспорта». Эти проблемы, посчитали в думе, приводят к социальному напряжению в Бийске. После заседания Александр Студеникин сообщил в своем Instagram, что принял решение об уходе.
«Считаю, что несу личную ответственность за подобную оценку нашей работы», — написал он.
2 апреля мэр Студеникин решил отозвать свое заявление об уходе. Его видеообращение к жителям опубликовала пресс-служба местной администрации. На видео мэр говорит, что признает: с управлением городом не справился, но «должен отвечать за то, что сделал и не сделал». Также он говорит, что должен был уйти раньше и очень удивился, когда увидел в соцсетях комментарии в свою поддержку.
«Замечания, которые высказали в мой адрес, соответствовали действительности. В городе случилось два транспортных коллапса, у нас были большие проблемы с вывозом снега, большие гурты снега, зауженность улиц. Я оказался шокирован тем, что поднялась волна в интернете в мою поддержку, меня это ввело в полное замешательство», — говорит мэр.
По его словам, отозвать заявление он решил после встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, который указал недопустимость бросать город и лишать его стабильности в сложный переходный период от зимы, когда готовятся многие городские контракты.
«Мы обсудили сложившуюся ситуацию, проблемы городского хозяйства, проблемы реализации национальных проектов. И позиция губернатора: всё, что было обещано, должно быть выполнено. Всё, что начато, должно быть завершено. <...> Для общества сегодня в целом характерно настроение раскола. Вот чего точно городу Бийску ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшее время, ни вообще никогда не нужно — это раскол. Сложный выбор. Говорят: уходя — уходи. Но городу нужна стабильность», — сказал Студеникин.
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