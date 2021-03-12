Меньше 40 случаев ковида подтвердилось в Томской области за сутки

Число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 30 743 человек. В эту статистику не входит Северск, где больше 7 тысяч заболевших. Число выздоровевших с начала пандемии составляет 29 190 пациентов

39 жителей Томской области заболели COVID-19 за минувшие сутки. Выздоровел 91 пациент. О летальных случаях не сообщается.

За последние сутки в России выявлено 9 794 случая COVID-19. Общее число заболевших составило 4 370 617 человек в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 973 029 человек. Под медицинским наблюдением остаются 506 640 человек.







За весь период в России от коронавируса скончалось 91 220 человек, сообщает оперштаб.

