Менее 15% жители Сибири полностью вакцинировались от ковида

Вакцинацию от COVID-19 полностью завершили 2,5 млн жителей Сибири. Это 14,9% населения. В регионе подтверждено свыше 486 тыс. случаев заражения новой инфекцией, сообщается на сайте полпредства.

Первой дозой вакцины привито 3,5 млн жителей Сибирского федерального округа, что составляет 20,8%. Две дозы вакцины получили 2,5 млн граждан или 14,9% населения.

Всего в регионах Сибири действует 792 стационарных пункта вакцинации в медицинских организациях и 538 мобильных бригад.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 23 июля, в субъектах округа подтверждено около 486,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, в том числе около 2,5 тыс. за последние сутки.

Количество госпитализированных больных, находящихся на стационарном лечении, составляет более 27,2 тыс. граждан. Больше 171,4 тыс. граждан находятся под медицинским наблюдением.