Мемориальные доски в память о врачах, умерших от коронавируса, установят в Томске

Две мемориальные доски, посвященные врачам умершим от COVID-19, установят на фасаде здания медсанчасти «Строитель». Такое решение приняли на заседании комиссии по регламенту и правовым вопросам Думы Томска.

Мемориальные доски установят в память о заведующем терапевтическим отделением Олеге Бурове и заведующем травматолого-ортопедическим отделением Виталии Лазареве.

«Представленный проект разработан в соответствии с требованием федерального законодательства. Он предусматривает установку мемориальных досок на фасаде здания, расположенного по адресу улица Алтайская, 159а», — выступил на комитете замглавы гордепартамента архитектуры Сергей Чиков.

Плиты размером 550 на 400 сантимеров будут сделаны из черного базальта. На них с помощью лазерной гравировки нанесут портреты и текст. Эскизный проект уже согласован рабочей группой градостроительного совета и получил одобрение департамента архитектуры.

Мемориальные доски будут спроектированы и установлены за счет медсанчасти «Строитель», а также спонсорской помощи.

Виталий Лазарев (1946-2020) родился в селе Усть-Кяхта в Бурятии, окончил там среднюю школу. Затем окончил Томский медицинский институт. Проработал врачом-ортопедом более 50 лет. С 2006 года работал в медсанчасти «Строитель». Скончался 7 августа 2020 года.

Олег Буров (1960-2020) работал в МСЧ «Строитель» с 1991 года, все время работы преподавал на кафедре пропедевтики внутренних болезней СибГМУ. Работал в должности заведующего терапевтическим отделением, в марте 2020 года поддержал инициативу перепрофилирования больницы в респираторный госпиталь. С 20 октября находился на лечении в респираторном госпитале МСЧ №2, скончался 7 ноября 2020 года.