Мемориальную доску в честь основателя Гуманитарного лицея установят в Томске

Преподаватели Томского гуманитарного лицея обратились в администрацию с просьбой установить на входе в здание учреждения (пр. Ленина, 53) мемориальную доску в честь его основателя и бывшего директора Сергея Алифоренко. Мэр Томска Иван Кляйн эту инициативу поддержал.

Мемориальную доску из гранита с выгравированным фото Сергея Алифоренко и подписью «Основатель Гуманитарного лицея и его директор с 1990 по 2017 гг.» планируется установить на входе с внутренней стороны здания лицея. Торжественное открытие мемориальной доски запланировано в 2020 году в рамках мероприятий, посвященных годовщине со дня смерти Сергея Алифоренко. Предложение по установке мемориальной доски также обсудят на общем заседании Думы города Томска.





Сергей Викторович Алифоренко – уроженец Чаинского района Томской области, выпускник Томского педагогического института по специальности «Математика и физика», всю жизнь жил и работал в Томской области.





В 1990 году стал основателем Гуманитарного лицея – одного из первых инновационных образовательных учреждений в регионе, и возглавлял его 27 лет, вплоть до ухода из жизни. Он уделял большое внимание внедрению инновационных форм образования и кадровому составу педагогов, 33 % которых имеют степень кандидата наук. В Томске Сергей Алифоренко в течение нескольких лет добивался обретения лицеем своего здания, благодаря чему оно и было построено напротив Томского государственного университета.





Скончался 1 октября 2018 года.