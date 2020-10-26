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26 октября,
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Мемориальная доска вернулась на здание бывшего Польского детского дома в Томске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске на здании дома по адресу ул. Розы Люксембург, 48а вновь появилась мемориальная доска: «В 1942-1944 годах здесь размещался Польский детский дом для детей спецпереселенцев из Польши, депортированных в Сибирь во время Второй Мировой войны». Памятный знак установили сотрудники музея «Следственная тюрьма НКВД» и представители национально-культурной автономии «Томская Полония».

Мемориальная доска вернулась на здание бывшего Польского детского дома в Томске

Первую мемориальную доску, которую смонтировали на здании бывшего детдома для детей-поляков в 2013 году, скрутили в марте 2016-го. Ни личности вандалов, ни их мотив — желание заработать на цветмете или что-то другое — полиция тогда так и не установила. В этот раз памятную табличку решили сделать из пластика.

Мемориальная доска вернулась на здание бывшего Польского детского дома в Томске
Мемориальная доска вернулась на здание бывшего Польского детского дома в Томске
Мемориальная доска вернулась на здание бывшего Польского детского дома в Томске

В 1942-1944-м в детском доме №6 воспитывались 147 ребятишек. Это были дети репрессированных поляков, незадолго до начала войны высланных из Польши в Нарымский край

Здание, в котором находился Польский детский дом
Здание, в котором находился Польский детский дом
Фото: архив ТВ2

«В годы войны был подписан договор между правительством Сикорского и Москвой о совместном выступлении против агрессора — фашистской Германии, — говорит старший научный сотрудник музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич. — И в Сибири начали формироваться армии — Армия Андерса, например… С подписанием договора огромное количество людей, высланных перед этим с территории Западной Украины, Западной Беларуси, Польши, были амнистированы. Благодаря огромному содействию представителя польского посольства, в Томске в начале войны был создан польский детский дом — правда, официально он существовал под ничего не говорящим томичам названием «Детский дом №6». В него со всего Нарымского края были привезены дети, которые оказались сиротами или чьи родители пошли воевать в польскую армию. Обслуживающий персонал здесь тоже был главным образом из депортированных поляков. В 1944 году этот детский дом был эвакуирован в Краснодарский край, а после войны переведен уже на территорию Польши».

После установления мемориальной доски участники акции зачитали имена всех 147 воспитанников детского дома:

«Наркун Янина, 1929 года рождения; Ананель Эдуард, 1929; Шидловская Казимира, 1928; Юхнович Янина, 1928...»

Возвращение памятного знака на стену томского здания приурочили к Дню памяти жертв политических репрессий. 29 и 30 октября во многих городах России пройдут акции «Молитва памяти» и «Возвращение имен» — люди будут читать имена репрессированных и зажигать в их память свечи у мемориалов. В Томске в этом году «Молитва памяти» из-за ограничительных мер в связи с пандемией, пройдет не в Сквере памяти, а в помещениях музея «Следственная тюрьма НКВД». Мемориальные мероприятия будут растянуты во времени и продлятся 30 октября с 16.00 до 20.00 часов.

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