«Мелко и малосодержательно»: депутат Госдумы Вера Ганзя раскритиковала послание президента
Послание президента России Владимира Путина не оправдало ожиданий, заявила депутат Госдумы от Томской области Вера Ганзя (КПРФ). Ее возмутили разовые выплаты вместо борьбы с бедностью, а также кредиты на борьбу с коронавирусом. Об этом Вера Ганзя заявила на Youtube-канале «Рассвет ТВ».
«Те разовые, точечные, социальные вливания для граждан Российской Федерации, по сути, не меняют самого главного, — сказала Вера Ганзя. — Мы видим в течение семилетнего периода падение реальных располагаемых доходов населения. Разве они вырастут от этих предлагаемых президентом мер. Да, конечно, Росстат будет счастлив показать нам такой рост в течение двух, от силы трех месяцев. <...> Эти меры поддержки будут обставлены некоторыми условиями. И не все, учитывая условия, смогут получить эти меры. <...> Мы ждали, что будут обузданы аппетиты олигархов, мы ждали, что будут намечены пути развития экономики, что будет принято решение о поэтапной национализации минерально-сырьевой базы, что наши граждане все-таки будут жить в свободной стране. И президент должен был обозначить свободные выборы без тех существенных изменений, которые и покончили со свободным выбором граждан.
Это послание для нашей страны, для наших проблем — мелко и малосодержательно. Эти точечные выплаты для беременных женщин, повышение пенсий на 1,5% по сравнению с инфляцией, МРОТ, который рассчитывается по медиане. Хоть президент и не обозначал это, он говорил о том, что нужно бороться с бедностью. Это ничего не меняет. Пенсионный возраст остается прежним, а ведь надеялись, что президент прислушается к здравому смыслу, не прислушался. В такое время делать упор на разовые и малоэффективные меры было нельзя, ожидали от президента гораздо большего. Что сегодня нужно нашим гражданам? Не разовые подачки, а достойная заработная плата, достойная пенсия».
Отдельно член бюджетного комитета Госдумы прокомментировала высказывания об отношениях федерального центра и регионов.
«Регионам простили долги? Регионам реструктуризировали долги, — отметила Вера Ганзя. — Это значит, что все коммерческие кредиты будут замещены бюджетными кредитами. Но это тоже кредиты. Давайте посмотрим по ситуации с государственным долгом. Государственный долг — 2,5 трлн рублей, плюс 300 млрд — долг муниципалитетов. Долг остается прежним, он не уменьшается. Я говорю, что те средства, которые взяли регионы на выполнение майских указов президента — эти средства нужно простить.
Не регионы виноваты в том, что они влезли в долги, а безумная политика федерального центра и те майские указы, которые были изданы, но не обеспечены финансированием. И совсем уже вопиющий факт. Более 200 миллиардов рублей, что было выделено регионам на борьбу с коронавирусом, были выданы в виде бюджетных кредитов. Срок их погашения — 1 июля 2021 года. Сейчас продлили сроки погашения до 2029 года. Зачем это ярмо будет висеть на шее региона? Ведь это же вполне реально списать, тем более регионы брали деньги в долг на борьбу с ковидом в федеральном бюджете. То есть федеральная власть, которая забирает подавляющую часть средств у регионов, дает этим же несчастным регионам кредиты на борьбу с ковидной инфекцией. Это ни в какие моральные ворота не входит. Такие кредиты надо прощать».
Она вспомнила еще один кредит, в 500 миллиардов рублей, которые федеральные власти решили выдать в качестве инфраструктурных кредитов под 3% на 15 лет. Регионы должны эти деньги потратить на строительство дорог, ремонт и так далее. Вера Ганзя задает вопрос, почему регионам выдали кредиты, а не субсидии? Ведь эти кредиты будут взимать с «несчастных, ободранных до нитки регионов».
«У нас есть государственные программы, национальные цели, указы, послания, национальные проекты, федеральные проекты, ведомственные целевые программы — я могу не остановиться, перечисляя громадье наших целей и задач. Этих национальных целей и задач у нас уже такое количество, что все уже запутались, сколько нужно средств и на какое направление, — добавила Ганзя. — Сколько нужно средств, на какое направление? И сейчас что президент сказал? Он дал задание правительству подготовить еще одни какие-то задачи по дальнейшему развитию нашей страны. Получится, что появится какая-то новая программа типа каких-то новых национальных целей, в которую войдут те национальные цели, которые не обеспечены финансированием в предыдущем периоде, и деньги из одних источников будут вытаскиваться на другие. Это будет круговорот денег в правительстве Российской Федерации.
Но мы же понимаем, что, если мы вытащим деньги из одного кармана и переложим их в другой карман, их просто не прибавится. Получается, что на одну и ту же программу будут направлены одни и те же деньги. Для чего? Чтобы перед выборами 18 сентября можно было отчитаться, что на эту программу направлено столько-то миллиардов, на эту — столько-то. А то, что это идентичные программы и миллиарды одни и те же — об этом никто говорить не станет. Я считаю, это называется всё простым, метким, русским, хлестким словом — лохотрон».
Вера Ганзя добавила, что такая программа не поможет правящей партии добиться победы на выборах.
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