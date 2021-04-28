«Мелко и малосодержательно»: депутат Госдумы Вера Ганзя раскритиковала послание президента

«Те разовые, точечные, социальные вливания для граждан Российской Федерации, по сути, не меняют самого главного, — сказала Вера Ганзя. — Мы видим в течение семилетнего периода падение реальных располагаемых доходов населения. Разве они вырастут от этих предлагаемых президентом мер. Да, конечно, Росстат будет счастлив показать нам такой рост в течение двух, от силы трех месяцев. <...> Эти меры поддержки будут обставлены некоторыми условиями. И не все, учитывая условия, смогут получить эти меры. <...> Мы ждали, что будут обузданы аппетиты олигархов, мы ждали, что будут намечены пути развития экономики, что будет принято решение о поэтапной национализации минерально-сырьевой базы, что наши граждане все-таки будут жить в свободной стране. И президент должен был обозначить свободные выборы без тех существенных изменений, которые и покончили со свободным выбором граждан.





Это послание для нашей страны, для наших проблем — мелко и малосодержательно. Эти точечные выплаты для беременных женщин, повышение пенсий на 1,5% по сравнению с инфляцией, МРОТ, который рассчитывается по медиане. Хоть президент и не обозначал это, он говорил о том, что нужно бороться с бедностью. Это ничего не меняет. Пенсионный возраст остается прежним, а ведь надеялись, что президент прислушается к здравому смыслу, не прислушался. В такое время делать упор на разовые и малоэффективные меры было нельзя, ожидали от президента гораздо большего. Что сегодня нужно нашим гражданам? Не разовые подачки, а достойная заработная плата, достойная пенсия».





Отдельно член бюджетного комитета Госдумы прокомментировала высказывания об отношениях федерального центра и регионов.





«Регионам простили долги? Регионам реструктуризировали долги, — отметила Вера Ганзя. — Это значит, что все коммерческие кредиты будут замещены бюджетными кредитами. Но это тоже кредиты. Давайте посмотрим по ситуации с государственным долгом. Государственный долг — 2,5 трлн рублей, плюс 300 млрд — долг муниципалитетов. Долг остается прежним, он не уменьшается. Я говорю, что те средства, которые взяли регионы на выполнение майских указов президента — эти средства нужно простить.





Не регионы виноваты в том, что они влезли в долги, а безумная политика федерального центра и те майские указы, которые были изданы, но не обеспечены финансированием. И совсем уже вопиющий факт. Более 200 миллиардов рублей, что было выделено регионам на борьбу с коронавирусом, были выданы в виде бюджетных кредитов. Срок их погашения — 1 июля 2021 года. Сейчас продлили сроки погашения до 2029 года. Зачем это ярмо будет висеть на шее региона? Ведь это же вполне реально списать, тем более регионы брали деньги в долг на борьбу с ковидом в федеральном бюджете. То есть федеральная власть, которая забирает подавляющую часть средств у регионов, дает этим же несчастным регионам кредиты на борьбу с ковидной инфекцией. Это ни в какие моральные ворота не входит. Такие кредиты надо прощать».