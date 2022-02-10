МегаФон запустил VoLTE для международных звонков

Абоненты МегаФона смогут совершать звонки из-за рубежа с использованием технологии VoLTE, которая позволяет за несколько секунд установить соединение с абонентом любого оператора и обеспечивает чистый звук во время разговора.

Услуга уже доступна в Эстонии, до конца года планируется запуск в США, Канаде, Корее, Японии и Китае. Абонент может общаться и одновременно пользоваться мобильным интернетом, например, искать местоположение на карте, не прерывая разговор с собеседником по телефону.