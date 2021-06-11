МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры

МегаФон и Gameloft, один из самых популярных мировых разработчиков игр, запускают совместный сервис подписки на мобильные игры. Для геймеров будет открыт доступ сразу ко всему каталогу из 1200 игр с их полными версиями, без рекламы и встроенных покупок.

Gameloft – третий по популярности игровой бренд в мире. Новая подписка предоставляет доступ к собственным играм издателя и хитам других разработчиков, таких как Sega, Global Fun, Baltoro games, Softgames, Zeptolab, Inlogic. Представлены и новинки, и игры, которые становились абсолютными бестселлерами, – например, гоночная серия Asphalt преодолела рубеж в миллиард загрузок. Весь мобильный интернет-трафик для пользователей сервиса обнулен.





Абоненты могут выбрать удобный формат подписки: ежедневную, еженедельную или ежемесячную. Стоимость подписки составляет от 20 до 199 рублей, причём первый день использования нового сервиса предоставляется бесплатно – это позволит абонентам изучить все возможности сервиса. Оплачивать подписку можно со счета мобильного телефона.

