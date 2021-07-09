МегаФон увеличил скорость мобильного интернета для томичей

Компания Ookla, мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета, опубликовала результаты независимого исследования по качеству мобильного интернета в России. МегаФон показал лучшие результаты в стране, опередив других операторов по всем ключевым показателям. Исследование основано более чем на семи миллионах замеров скорости мобильного интернета в разных частях России с января по июнь 2021 года. Ookla проанализировала данные о скорости, которые получили российские пользователи приложения Speedtest®. Замеры проводились более чем на 1,4 миллионах уникальных смартфонов. Методика исследования позволяет собрать наиболее объективные данные по всем операторам и регионам.

Средняя скорость скачивания в сети МегаФон составила 32,92 Мбит/с, скорость загрузки данных – 11,90 Мбит/с. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,85 Мбит/с, в Санкт-Петербурге – 33,19 Мбит/с, Самаре – 25,21 Мбит/с, Краснодаре – 25,76 Мбит/с, Екатеринбурге – 32,73 Мбит/с, Новосибирске – 41,05 Мбит/с, Владивостоке – 43,03 Мбит/с. Подтвердил звание самого быстрого оператора МегаФон и в Томской области. За год компания увеличила среднюю скорость интернета в регионе с 40,12 Мбит/с до 56,08 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам почти 25-и тысяч тестов, проведенных в сетях всех операторов связи. По данным исследования, средняя скорость мобильного интернета МегаФона в Томске 56 Мбит/с, в Северске – 55,7 Мбит/с. Высокие скорости мобильного интернета позволяют абонентам играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема. Например, скачать в ТикТоке минутное видео можно за считанные секунды.

МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объём мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза, – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. – Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65% трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Все это мы учитываем как при развитии сети, так и в разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет со смартфона своим друзьям и близким.