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МегаФон создал новый сервис для вахтовиков

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МегаФон предложил специальную услугу для работников вахтовым методом — впервые абоненты, уезжающие на смену в отдаленные регионы, смогут бесплатно «заморозить» услуги связи на период до 180 дней и сохранить свой номер. Новое предложение будет актуально для работников нефтегазовой, лесодобывающей, транспортной, строительной отраслей, а также для моряков.

«МегаФон» первым на телеком-рынке предоставил вахтовикам такие мобильные каникулы. При разработке предложения мы ориентировались на запросы и пожелания наших абонентов, которым необходимо уезжать на долгий срок и на период рабочей смены отказываться от услуг своего оператора. Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер. По нашим подсчетам, в среднем экономия для абонента за полгода составит более 2 тысяч рублей», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
По данным Росстата, до пандемии официально почти 1,5 миллиона россиян работали вахтовым методом, уезжая в другой регион в среднем на 2-4 недели. В этом году срок смены увеличился: в целом по стране более 60% работников отправляются на вахту на 2-2,5 месяца, а каждый шестой продолжает трудиться вдали от дома на протяжении 3-5 месяцев. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав с помощью инструментов Big Data обезличенные данные о передвижении абонентов-вахтовиков по России.
 
Чаще всего жители страны отправляются в Якутию: посёлок Талакан – самое популярное место работы у вахтовиков Урала, Сибири, Республики Башкортостан и даже Краснодарского края. Также в топе городок Мур-Белокаменка Мурманской области, посёлки Приобский (ХМАО-Югра) и Саббета (Ямал), Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, а также поселок Нючакан в Иркутском регионе.
 
Для подключения бесплатной услуги «Добровольная блокировка номера» достаточно обратиться в салон МегаФона и установить любой период блокировки в пределах шести месяцев. Воспользоваться услугой можно неограниченное количество раз. Разблокировать номер можно в любое время – самостоятельно в приложении МегаФона или по бесплатному номеру 0500.

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