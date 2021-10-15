МегаФон создал новый сервис для вахтовиков

МегаФон предложил специальную услугу для работников вахтовым методом — впервые абоненты, уезжающие на смену в отдаленные регионы, смогут бесплатно «заморозить» услуги связи на период до 180 дней и сохранить свой номер. Новое предложение будет актуально для работников нефтегазовой, лесодобывающей, транспортной, строительной отраслей, а также для моряков.
«МегаФон» первым на телеком-рынке предоставил вахтовикам такие мобильные каникулы. При разработке предложения мы ориентировались на запросы и пожелания наших абонентов, которым необходимо уезжать на долгий срок и на период рабочей смены отказываться от услуг своего оператора. Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер. По нашим подсчетам, в среднем экономия для абонента за полгода составит более 2 тысяч рублей», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
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