МегаФон инвестирует миллиарды в разработку системы спутниковой передачи данных

16 ноября начнет свою работу компания «МегаФон 1440», которая займется исследованиями использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных. На проведение прикладных исследований, разработку технических решений и испытания МегаФон намерен направить шесть миллиардов рублей в ближайшие два года. «МегаФон 1440» возглавит Алексей Шелобков. Он совместит руководство исследовательской организацией с текущей должностью управляющего директора ведущей российской технологической компании YADRO – разработчика и производителя вычислительных систем, платформ обработки и хранения данных.

Команда проекта будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов МегаФона и компаний группы «ЮэСэМ Телеком». Исследовательский офис сфокусируется на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработает прототипы оборудования – как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке, – и испытает их на земле и в космосе.





МегаФон – технологический лидер телекоммуникационной отрасли. Первым в России внедрил стандарты 3G, 4G, первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE Advanced. МегаФон – многолетний чемпион по скорости интернета в стране по результатам международного исследования Ookla Speedtest. Оператор обладает самым широким покрытием сети по данным Роскомнадзора. Услугами компании пользуются 75,4 миллиона клиентов. МегаФон – лидер по количеству обслуживаемых IoT-устройств в стране. Компания уже реализует масштабный проект Arctic Connect по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию по дну океана вдоль Арктической зоны России с совокупным объемом инвестиций около 70 миллиардов рублей.