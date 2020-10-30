МегаФон инвестирует миллиарды в разработку системы спутниковой передачи данных
16 ноября начнет свою работу компания «МегаФон 1440», которая займется исследованиями использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных. На проведение прикладных исследований, разработку технических решений и испытания МегаФон намерен направить шесть миллиардов рублей в ближайшие два года.
«МегаФон 1440» возглавит Алексей Шелобков. Он совместит руководство исследовательской организацией с текущей должностью управляющего директора ведущей российской технологической компании YADRO – разработчика и производителя вычислительных систем, платформ обработки и хранения данных.
Команда проекта будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов МегаФона и компаний группы «ЮэСэМ Телеком». Исследовательский офис сфокусируется на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработает прототипы оборудования – как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке, – и испытает их на земле и в космосе.
МегаФон – технологический лидер телекоммуникационной отрасли. Первым в России внедрил стандарты 3G, 4G, первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE Advanced. МегаФон – многолетний чемпион по скорости интернета в стране по результатам международного исследования Ookla Speedtest. Оператор обладает самым широким покрытием сети по данным Роскомнадзора. Услугами компании пользуются 75,4 миллиона клиентов. МегаФон – лидер по количеству обслуживаемых IoT-устройств в стране. Компания уже реализует масштабный проект Arctic Connect по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию по дну океана вдоль Арктической зоны России с совокупным объемом инвестиций около 70 миллиардов рублей.
Наша цель – перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач, – говорит Алексей Шелобков. – Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров, а также лучшие умы из разных сфер. Третья задача – протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от «МегаФон 1440» мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет.
Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи – возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных – от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.
Мы уверены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями будущее, – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. – Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране.
МегаФон всегда мыслит технологиями будущего, мы первые дали стране 3G и 4G, мы подключили рекордное количество обслуживаемых «умных» устройств Интернета вещей, наш мобильный интернет – самый быстрый в России. Мы готовы к серьезному изучению и – главное – созданию коммерчески успешных спутниковых сетей.
Новый способ доставки сигнала до наших клиентов даст серьезный импульс развитию телекоммуникационных технологий. Появление этой технологии позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру. Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос.
«МегаФон 1440» – 100%-ное дочернее предприятие МегаФона, проектный офис для исследований использования низкоорбитальных спутниковых систем для высокоскоростной передачи данных. Цифра «1440» в названии компании символична. Ровно столько оборотов вокруг нашей планеты сделал первый искусственный спутник Земли, космический аппарат «Спутник-1».
Новости компаний.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?