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30 октября,
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МегаФон инвестирует миллиарды в разработку системы спутниковой передачи данных

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

16 ноября начнет свою работу компания «МегаФон 1440», которая займется исследованиями использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных. На проведение прикладных исследований, разработку технических решений и испытания МегаФон намерен направить шесть миллиардов рублей в ближайшие два года.

«МегаФон 1440» возглавит Алексей Шелобков. Он совместит руководство исследовательской организацией с текущей должностью управляющего директора ведущей российской технологической компании YADRO – разработчика и производителя вычислительных систем, платформ обработки и хранения данных.

МегаФон инвестирует миллиарды в разработку системы спутниковой передачи данных

Команда проекта будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов МегаФона и компаний группы «ЮэСэМ Телеком». Исследовательский офис сфокусируется на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработает прототипы оборудования – как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке, – и испытает их на земле и в космосе.


МегаФон – технологический лидер телекоммуникационной отрасли. Первым в России внедрил стандарты 3G, 4G, первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE Advanced. МегаФон – многолетний чемпион по скорости интернета в стране по результатам международного исследования Ookla Speedtest. Оператор обладает самым широким покрытием сети по данным Роскомнадзора. Услугами компании пользуются 75,4 миллиона клиентов. МегаФон – лидер по количеству обслуживаемых IoT-устройств в стране. Компания уже реализует масштабный проект Arctic Connect по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию по дну океана вдоль Арктической зоны России с совокупным объемом инвестиций около 70 миллиардов рублей.

Наша цель – перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач, – говорит Алексей Шелобков. – Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров, а также лучшие умы из разных сфер. Третья задача – протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от «МегаФон 1440» мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет.

Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи – возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных – от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

МегаФон инвестирует миллиарды в разработку системы спутниковой передачи данных

Мы уверены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями будущее, – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. – Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране.


МегаФон всегда мыслит технологиями будущего, мы первые дали стране 3G и 4G, мы подключили рекордное количество обслуживаемых «умных» устройств Интернета вещей, наш мобильный интернет – самый быстрый в России. Мы готовы к серьезному изучению и – главное – созданию коммерчески успешных спутниковых сетей.

Новый способ доставки сигнала до наших клиентов даст серьезный импульс развитию телекоммуникационных технологий. Появление этой технологии позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру. Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос.

«МегаФон 1440» – 100%-ное дочернее предприятие МегаФона, проектный офис для исследований использования низкоорбитальных спутниковых систем для высокоскоростной передачи данных. Цифра «1440» в названии компании символична. Ровно столько оборотов вокруг нашей планеты сделал первый искусственный спутник Земли, космический аппарат «Спутник-1».


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