МегаФон добавил технологии VoLTE федеральный охват

Традиционно голосовую мобильную связь обеспечивают технологии 2G и 3G, в то время как стандарт LTE при его появлении в 2009 году был предназначен только для доступа к высокоскоростному мобильному интернету. Технология VoLTE, впервые запущенная в мире в 2014 году, дала возможность передавать голос высокого качества через сеть LTE. В России VoLTE появилась в 2016 году, когда МегаФон запустил ее в Москве. В течение последних лет сервис стал доступен жителям других регионов страны. Федеральным охват технологией стал после внедрения ее в Чувашской Республике, Курской и Волгоградской областях, где апгрейд последовательно произошел в течение весны и лета 2021 года.



Сейчас VoLTE используют более 13 миллионов человек. В Томской области треть абонентов МегаФона уже активно пользуется этим стандартом голосовой связи. С момента появления в регионе технологии VoLTE голосовой трафик «в цифре» увеличился в 17 раз.