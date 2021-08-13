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Главная Новости МегаФон добавил технологии VoLTE федеральный охват
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МегаФон добавил технологии VoLTE федеральный охват

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

МегаФон первым запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) на федеральном уровне. По прогнозам оператора, стандартом голосовой связи в 4G сетях в скором времени будут пользоваться чаще, чем классическими сервисами от 2G и 3G.

Традиционно голосовую мобильную связь обеспечивают технологии 2G и 3G, в то время как стандарт LTE при его появлении в 2009 году был предназначен только для доступа к высокоскоростному мобильному интернету. Технология VoLTE, впервые запущенная в мире в 2014 году, дала возможность передавать голос высокого качества через сеть LTE. В России VoLTE появилась в 2016 году, когда МегаФон запустил ее в Москве. В течение последних лет сервис стал доступен жителям других регионов страны. Федеральным охват технологией стал после внедрения ее в Чувашской Республике, Курской и Волгоградской областях, где апгрейд последовательно произошел в течение весны и лета 2021 года.
 
Сейчас VoLTE используют более 13 миллионов человек. В Томской области треть абонентов МегаФона уже активно пользуется этим стандартом голосовой связи. С момента появления в регионе технологии VoLTE голосовой трафик «в цифре» увеличился в 17 раз.

МегаФон всегда предлагает абонентам качественные сервисы, поэтому мы не только активно строим новую инфраструктуру, но и модернизируем имеющуюся, – комментирует Валентин Полозенко, директор по сетевой инфраструктуре МегаФона. – Популярность технологии VoLTE легко объяснима: она дает более быстрое и качественное соединение, поэтому абоненты все чаще отдают ей предпочтение. Мы видим, что за пять лет существования технологии в Москве, голосовой трафик в VoLTE уже сопоставим с потреблением трафика в классических типах связи и уверены, что этот тренд повторится и на федеральном уровне. Сейчас сервис доступен для жителей всех регионов страны, за исключением Чукотки, где для предоставления связи используется спутниковый канал, с которым VoLTE не совместим.

В сети МегаФона технология VoLTE работает с использованием кодеков Enhanced Voice Service, которые отвечают за улучшенное качество связи. VoLTE не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет‑трафик: звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут по тарифу. Напомним, что воспользоваться голосовой связью нового поколения можно на большинстве современных смартфонов.
 
Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов. При этом качество голосовой связи будет лучше, если собеседник также использует эту технологию. Время установления соединения составляет всего две секунды. В зависимости от модели смартфона сервис доступен как в автоматическом режиме, так и после проведения настроек сотовой связи в устройстве.

 

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