Медведев утвердил план приватизации. Здание «Киномира» теперь могут отдать в частные руки
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020-2022 годы. За это время власти хотят осуществить приватизацию 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий и более тысячи объектов другого имущества государственной казны. По оценкам, в течение трех лет в бюджет страны должно поступить 3,6 млрд рублей дохода от приватизации.
В перечень приватизируемых федеральных объектов вошли «Томская распределительная компания» — дочерняя организация ПАО «Россети», и АО «Томский кристалл».
АО «Томский кристалл» на 100 % федеральная собственность. Основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Акционерному обществу принадлежат здания торговых центров «Роман», «Визит», «В другом измерении», «Белочка» и др. Руководит в настоящий момент предприятием бывший начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Максим Тынянов.
Также «Томский кристалл» отвечает за эксплуатацию «Пассажа Второва». Томичам это здание больше известно как магазин «1000 мелочей». В 2013 году магазин закрылся, так как его арендаторам была поднята плата за занимаемые площади. Сейчас там проходят индийские и православные ярмарки.
В 2019 году губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил из фонда финансирования непредвиденных расходов 10,4 миллиона рублей для подготовки проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Пассаж Второва». Напомним, что Томская область владеет 60 % нежилых помещений здания на Ленина, 111. Как будет проходить ремонт памятника архитектуры, когда у него появится новый частный совладелец, пока непонятно.
Среди недвижимости АО «Томский кристалл» и здание «Киномира», который закрылся в 2017 году. По словам директора «Киномира» Марины Шериной, кинотеатр специально выдавили с рынка, завысив арендную плату.
«Экспертиза от АО «Томский кристалл» установила, что рыночная плата за помещения «Киномира» составляет 1,2 млн рублей в месяц. Это дикость. Мы оспариваем эту оценку, как и предыдущую оценку «Кристалла» в 800 тысяч в месяц. Эти оценки не применимы для помещений кинотеатра-памятника. Они выполнены без учета охранных обязательств. После кратного повышения аренды для нас стало очевидно желание «Кристалла» экономически выдавить исторический кинотеатр из помещений и разместить там торговую сеть. Но после освещения в прессе публичного скандала представители «Кристалла» были вынуждены заявить, что сохранят старый профиль здания. Однако ни одна российская киносеть не согласилась арендовать помещения по этим ценам. Получается, что государственный «Кристалл» разорил старейший томский кинотеатр, лишил 37 человек работы, а теперь здание в центре города пустует и разрушается», — говорила Шерина.
В свою очередь Михаил Тынянов отмечал, что действует в рамках законодательства, а все операции согласованы с Росимуществом. В конце 2018 года Томский арбитражный суд отказал АО «Томский кристалл» в удовлетворении иска к «Киномиру» о взыскании задолженности в размере 31 млн рублей, признав таким образом, что стоимость арендной платы помещения кинотеатра была необоснованно завышена. Однако на дворе уже 2020 год, а здание старейшего томского кинотеатра по-прежнему пустует и разрушается на глазах у томичей.
Также в перечне объектов, которые могут передать в частные руки, складские помещения на Кузовлевском тракте, гаражи в Северске и Каргаске, земельные участки в Зырянском, Каргаске, Северске. Кроме того, предполагается, что будет приватизирован причал Александровского грузового участка, причал Стрежевского грузового порта и набережная Речного вокзала в Томске.
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