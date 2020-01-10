Медведев утвердил план приватизации. Здание «Киномира» теперь могут отдать в частные руки

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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020-2022 годы. За это время власти хотят осуществить приватизацию 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий и более тысячи объектов другого имущества государственной казны. По оценкам, в течение трех лет в бюджет страны должно поступить 3,6 млрд рублей дохода от приватизации.



В перечень приватизируемых федеральных объектов вошли «Томская распределительная компания» — дочерняя организация ПАО «Россети», и АО «Томский кристалл».

АО «Томский кристалл» на 100 % федеральная собственность. Основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Акционерному обществу принадлежат здания торговых центров «Роман», «Визит», «В другом измерении», «Белочка» и др. Руководит в настоящий момент предприятием бывший начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Максим Тынянов.



Также «Томский кристалл» отвечает за эксплуатацию «Пассажа Второва». Томичам это здание больше известно как магазин «1000 мелочей». В 2013 году магазин закрылся, так как его арендаторам была поднята плата за занимаемые площади. Сейчас там проходят индийские и православные ярмарки.

В 2019 году губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил из фонда финансирования непредвиденных расходов 10,4 миллиона рублей для подготовки проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Пассаж Второва». Напомним, что Томская область владеет 60 % нежилых помещений здания на Ленина, 111. Как будет проходить ремонт памятника архитектуры, когда у него появится новый частный совладелец, пока непонятно.

Среди недвижимости АО «Томский кристалл» и здание «Киномира», который закрылся в 2017 году. По словам директора «Киномира» Марины Шериной, кинотеатр специально выдавили с рынка, завысив арендную плату.