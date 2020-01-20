Медведев перед отставкой поручил выделить 1,5 млрд на достройку томской ОЭЗ

Одну из последних рабочих встреч Дмитрий Медведев провел с губернатором Томской области и по итогам дал несколько поручений кабинету министров.





Как сообщает администрация региона, 13 января в Доме правительства обсуждались межбюджетная политика, результаты реализации нацпроектов и создание в Томске Большого университета.





«Напомним, Томская область занимает одно из лидирующих мест в стране по перечислению налогов в федеральный бюджет, в то время как бюджетная обеспеченность в регионе ниже среднероссийской», — говорится в сообщении.





В связи с этим премьер поручил министру финансов РФ Антону Силуанову внести предложения о содействии Томской области по сбалансированию регионального бюджета. «Мы много лет потратили, чтобы доказать: в Томской области незаслуженно мало остается налогов. Теперь об этом знают все. На нашей встрече Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что в этом вопросе пора ставить точку», – прокомментировал Сергей Жвачкин.





Министру экономического развития Максиму Орешкину премьер поручил проработать возможность выделения региону недостающих средств на завершение строительства двух корпусов Томской особой экономической зоны. На эти цели необходимо 1,5 миллиарда рублей.





Татьяна Голикова по поручению Медведева возглавит федеральную рабочую группу проекта комплексного территориального развития «ИНО Томск».





«Я уверен, что смена кабинета министров не помешает исполнению поручений, — подчеркнул губернатор. — Могу сообщить томичам: поручения председателя правительства уже доведены до министерств и по ним началась работа».