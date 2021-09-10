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Медведь задрал грибника в лесу Кузбасса

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Медведь напал на 50-летнего грибника в лесу Мариинского района Кемеровской области. От полученных травм мужчина скончался. 

Тело местного жителя с травмами, характерными при нападении медведя, нашли в мариинском лесу 9 сентября, сообщает пресс-служба кемеровского СК. Следователи предварительно установили, что накануне мужчина пошел в лес за грибами и не вернулся. После заявления о пропаже от его сожительницы полицейские и сотрудники и МЧС нашли погибшего грибника. Во время осмотра места происшествия полицейским несколько раз пришлось отпугивать табельным оружием медведя, ходившего неподалеку. 

Напомним, в апреле медведь задрал предпринимателя в Тегульдетском районе Томской области, а в июне 16-летний подросток погиб при нападении зверя на группу туристов в Ергаках. Несколько дней назад появились сообщения о появлении медведя возле поселка Трубачево, Степановки и Южных ворот. Сотрудник управления по делам гражданской обороны рассказал ТВ2, что медведь предположительно мигрирует и опасности не представляет. 

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