Медведь задрал грибника в лесу Кузбасса

Тело местного жителя с травмами, характерными при нападении медведя, нашли в мариинском лесу 9 сентября, сообщает пресс-служба кемеровского СК. Следователи предварительно установили, что накануне мужчина пошел в лес за грибами и не вернулся. После заявления о пропаже от его сожительницы полицейские и сотрудники и МЧС нашли погибшего грибника. Во время осмотра места происшествия полицейским несколько раз пришлось отпугивать табельным оружием медведя, ходившего неподалеку.

Напомним, в апреле медведь задрал предпринимателя в Тегульдетском районе Томской области, а в июне 16-летний подросток погиб при нападении зверя на группу туристов в Ергаках. Несколько дней назад появились сообщения о появлении медведя возле поселка Трубачево, Степановки и Южных ворот. Сотрудник управления по делам гражданской обороны рассказал ТВ2, что медведь предположительно мигрирует и опасности не представляет.