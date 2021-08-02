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Медведь вышел к стеле на границе Томской и Кемеровской областей. Видео
Медведь вышел из леса к стеле «Томская область», постоял возле нее на задних лапах и ушел. Зверя сняли на видео проезжавшие мимо автомобилисты.
«Этот пестун уже не первый раз выходит к трассе, его видели две недели назад, — рассказал «Интерфаксу» охотовед Томского района Сергей Кустов. — Информацию об этом мы направили в кемеровский департамент охраны объектов животного мира, теперь они будут принимать решение, что делать с косолапым».
Охотовед добавил, что ранее возле стелы находился таможенный пункт и дальнобойщики до сих пор останавливаются там на ночевку. После себя водители оставляют пищу и мусор, которые привлекают медведя.