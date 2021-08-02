Медведь вышел к стеле на границе Томской и Кемеровской областей. Видео

«Этот пестун уже не первый раз выходит к трассе, его видели две недели назад, — рассказал «Интерфаксу» охотовед Томского района Сергей Кустов. — Информацию об этом мы направили в кемеровский департамент охраны объектов животного мира, теперь они будут принимать решение, что делать с косолапым».