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Главная Новости Медведь вышел к стеле на границе Томской и Кемеровской областей. Видео
Новости

Медведь вышел к стеле на границе Томской и Кемеровской областей. Видео

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Медведь вышел из леса к стеле «Томская область», постоял возле нее на задних лапах и ушел. Зверя сняли на видео проезжавшие мимо автомобилисты.

«Этот пестун уже не первый раз выходит к трассе, его видели две недели назад, — рассказал «Интерфаксу» охотовед Томского района Сергей Кустов. — Информацию об этом мы направили в кемеровский департамент охраны объектов животного мира, теперь они будут принимать решение, что делать с косолапым».

Охотовед добавил, что ранее возле стелы находился таможенный пункт и дальнобойщики до сих пор останавливаются там на ночевку. После себя водители оставляют пищу и мусор, которые привлекают медведя.

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