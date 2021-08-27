Медведь вышел к сельской школе в Красноярском крае. Участковый убил зверя

Медведь дважды пришел в село Белый Яр Красноярского края. Во второй раз зверь зашел на территорию школы, участковому пришлось его застрелить.

25 августа в полицию поступило сообщение, что в Белом Яру появился медведь. Участковый и госинспектор охотнадзора вернули животное в лес, но через несколько часов медведь снова пришел на территорию сельской школы.