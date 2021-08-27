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  3. Медведь вышел к сельской школе в Красноярском крае. Участковый убил зверя
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Медведь вышел к сельской школе в Красноярском крае. Участковый убил зверя

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Медведь дважды пришел в село Белый Яр Красноярского края. Во второй раз зверь зашел на территорию школы, участковому пришлось его застрелить.

25 августа в полицию поступило сообщение, что в Белом Яру появился медведь. Участковый и госинспектор охотнадзора вернули животное в лес, но через несколько часов медведь снова пришел на территорию сельской школы.

Автор: телеграм-канал Борус

«Лейтенанту полиции в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 23 Федерального закона "О полиции" пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное, — сообщает пресс-служба красноярского МВД. — В результате происшествия жители населенного пункта не пострадали».

Напомним, 2 июля медведь кинулся на 13-летнюю девочку в красноярском поселке Брянка. Прибывший на место участковый застрелил хищника.

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