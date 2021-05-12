Медведь убил мужчину в Тегульдетском районе. 18 +

«30 апреля группа предпринимателей с участием помощника участкового лесничества выехали в лесной массив, расположенный в Четском лесничестве, чтобы подобрать участки для рубки. Погибший — предприниматель из Тегульдета, который занимался заготовкой и распиловкой леса. Он отделился от группы и столкнулся с медведем. Судебно-медицинскую экспертизу уже провели, она показала, что травмы, несовместимые с жизнью, ему нанес медведь» — рассказал ТВ2 руководитель следственного отдела СК СУ России по Тегульдетскому и Зырянскому району Анатолий Балагура.

Сейчас завершается доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.





Подобный случай примерно в этом же месте, в 35 километрах от Тегульдета, произошел два года назад. Тогда человек остался жив, видимо, потому что претворился мертвым. В данном случае, судя по телесным повреждениям, мужчина оказывал активное сопротивление.





В Тегульдетском районе, в котором много лесов, случаев нападения медведей достаточно много.





«Как охотник, я скажу, что не понимаю, почему лицензия на отстрел медведя стоит дороже того же лося. 3000 рублей против 1,5 тысячи. Медведей у нас уже много лет как перенаселение. Они наносят очень много вреда, калечат людей, и убивают много того же лося», — добавил Анатолий Балагура.

