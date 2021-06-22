Медведь напал на группу туристов в Ергаках, погиб подросток

Медведь напал на группу туристов в природном парке Ергаки в Красноярском крае. 16-летний подросток погиб на месте, еще один взрослый ранен, сообщил местный телеграм-канал Борус со ссылкой на краевое МЧС.

Нападение случилось на озере Медвежье в Ергаках. Там находилась группа из 13 туристов. Сообщалось, что 16-летний ребенок погиб на месте, пострадал взрослый. Как позже сообщили в краевом охотнадзоре, нападение медведя случилось накануне днем, однако сообщение на 112 пришло ночью. Сначала 16-летний подросток оторвался от группы, на его поиски отправились двое. Они нашли ребенка мертвым, медведь находился рядом с телом. Животное попыталось напасть на мужчин. Один из них притворился мертвым и спас жизнь, а второй пошел на медведя с ножом и смог ранить, но хищник травмировал его.

По предварительной информации, животное уже убито. На месте находятся сотрудники поисково-спасательного поста «Горный», они выводят с маршрута травмированного туриста и оставшуюся группу. Связи с ними пока нет.

СК по Красноярскому краю начал проверку по факту гибели подростка.