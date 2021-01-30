«Медуза»: во «дворце Путина» не одна, а две аквадискотеки
«Медуза» выпустила расследование о «дворце Путина» под Геленджиком. Журналисты поговорили со строителями и выяснили, как часто президент посещает эту резиденцию, что еще есть внутри и какие фирмы участвовали в строительстве.
По словам подрядчиков, президент анонимно с 2007 по 2016 годы приезжал во дворец минимум четыре раза, один раз — на яхте. При этом лично его там не видели, потому что всем рабочим давали выходной, говорят собеседники издания. «Даже руководители строительных организаций высшего звена туда [к Путину] не допускались: [объект ему показывал] только его управделами, начальник из ФСО», — говорит один из инженеров.
«Медуза» пишет, что во «дворце Путина» есть 16-этажный подземный комплекс, пронизывающий мыс Идокопас. Один из его строителей сказал изданию, что он нужен для эвакуации обитателей здания. «На 14–15-м уровне — верхний блок технических помещений. На восьмом — винотека. В самом низу, на первом этаже, еще технические помещения — и стометровый тоннель, который выходит на пляж. Основной VIP-выход в пляжную зону — когда мы строили, там предполагался траволатор, — как в Шереметьево», — утверждает строитель.
«Медуза» также пишет, что в другом месте резиденции, на территории шато в поселке Дивноморское есть и вторая аквадискотека. Владелец шато неизвестен, но постройку, как утверждает издание, называют «Диминой дачей» — ее построили в годы президентства Дмитрия Медведева.
Кроме того, издание выяснило, что Федеральная служба охраны (ФСО) полностью руководит стройкой. «Именно сотрудники этой спецслужбы отвечают за дисциплину на объекте, водят президента по резиденции во время редких визитов и передают подрядчикам поручения заказчика», — рассказали «Медузе» четверо участников службы.
Так называемый «Дворец Путина», он же Резиденция на мысе Идокопас, был построен в 2005-2010 годах на черноморском побережье неподалеку от Геленджика. О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он же оценил стоимость проекта в 1 миллиард долларов.
19 января расследование о «дворце Путина» опубликовал Алексей Навальный. На сегодняшний день видео на Ютубе посмотрело больше 100 млн человек.
25 января президент России Владимир Путин заявил, что ничего из того, что в фильме Навального указано в качестве его собственности, не принадлежит ни ему, ни его близким. 29 января Mash опубликовал видео из «дворца Путина» в Геленджике — якобы он «на нулевом этапе строительства».
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