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30 января,
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«Медуза»: во «дворце Путина» не одна, а две аквадискотеки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

«Медуза» выпустила расследование о «дворце Путина» под Геленджиком. Журналисты поговорили со строителями и выяснили, как часто президент посещает эту резиденцию, что еще есть внутри и какие фирмы участвовали в строительстве.

«Медуза»: во «дворце Путина» не одна, а две аквадискотеки
Фото: Медуза

По словам подрядчиков, президент анонимно с 2007 по 2016 годы приезжал во дворец минимум четыре раза, один раз — на яхте. При этом лично его там не видели, потому что всем рабочим давали выходной, говорят собеседники издания. «Даже руководители строительных организаций высшего звена туда [к Путину] не допускались: [объект ему показывал] только его управделами, начальник из ФСО», — говорит один из инженеров.


«Медуза» пишет, что во «дворце Путина» есть 16-этажный подземный комплекс, пронизывающий мыс Идокопас. Один из его строителей сказал изданию, что он нужен для эвакуации обитателей здания. «На 14–15-м уровне — верхний блок технических помещений. На восьмом — винотека. В самом низу, на первом этаже, еще технические помещения — и стометровый тоннель, который выходит на пляж. Основной VIP-выход в пляжную зону — когда мы строили, там предполагался траволатор, — как в Шереметьево», — утверждает строитель.


«Медуза» также пишет, что в другом месте резиденции, на территории шато в поселке Дивноморское есть и вторая аквадискотека. Владелец шато неизвестен, но постройку, как утверждает издание, называют «Диминой дачей» — ее построили в годы президентства Дмитрия Медведева.

«Медуза»: во «дворце Путина» не одна, а две аквадискотеки
Фото: Медуза

Кроме того, издание выяснило, что Федеральная служба охраны (ФСО) полностью руководит стройкой. «Именно сотрудники этой спецслужбы отвечают за дисциплину на объекте, водят президента по резиденции во время редких визитов и передают подрядчикам поручения заказчика», — рассказали «Медузе» четверо участников службы.


Так называемый «Дворец Путина», он же Резиденция на мысе Идокопас, был построен в 2005-2010 годах на черноморском побережье неподалеку от Геленджика. О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он же оценил стоимость проекта в 1 миллиард долларов. 

19 января расследование о «дворце Путина» опубликовал Алексей Навальный. На сегодняшний день видео на Ютубе посмотрело больше 100 млн человек. 


25 января президент России Владимир Путин заявил, что ничего из того, что в фильме Навального указано в качестве его собственности, не принадлежит ни ему, ни его близким. 29 января Mash опубликовал видео из «дворца Путина» в Геленджике — якобы он «на нулевом этапе строительства».

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