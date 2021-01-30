«Медуза»: во «дворце Путина» не одна, а две аквадискотеки

«Медуза» выпустила расследование о «дворце Путина» под Геленджиком. Журналисты поговорили со строителями и выяснили, как часто президент посещает эту резиденцию, что еще есть внутри и какие фирмы участвовали в строительстве.

По словам подрядчиков, президент анонимно с 2007 по 2016 годы приезжал во дворец минимум четыре раза, один раз — на яхте. При этом лично его там не видели, потому что всем рабочим давали выходной, говорят собеседники издания. «Даже руководители строительных организаций высшего звена туда [к Путину] не допускались: [объект ему показывал] только его управделами, начальник из ФСО», — говорит один из инженеров.





«Медуза» пишет, что во «дворце Путина» есть 16-этажный подземный комплекс, пронизывающий мыс Идокопас. Один из его строителей сказал изданию, что он нужен для эвакуации обитателей здания. «На 14–15-м уровне — верхний блок технических помещений. На восьмом — винотека. В самом низу, на первом этаже, еще технические помещения — и стометровый тоннель, который выходит на пляж. Основной VIP-выход в пляжную зону — когда мы строили, там предполагался траволатор, — как в Шереметьево», — утверждает строитель.





«Медуза» также пишет, что в другом месте резиденции, на территории шато в поселке Дивноморское есть и вторая аквадискотека. Владелец шато неизвестен, но постройку, как утверждает издание, называют «Диминой дачей» — ее построили в годы президентства Дмитрия Медведева.