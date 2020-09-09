Meduza: омские врачи сразу предположили отравление у Алексея Навального

Медики в Омске сразу же диагностировали у Алексея Навального «четкую картину отравления фосфорорганическим соединением», сообщает « Медуза » со ссылкой на источники. Позже врачи заявляли, что симптомов отравления у политика не было.

Источники «Медузы» утверждают, что у Навального были характерные и нехарактерные признаки отравления фосфорорганическим соединением (ФОС): сужение зрачков, повышенное слюноотделение, потливость, гипертонус мышц. Из нетипичных признаков отравления медики выявили кетоацидоз - состояние, характерное для дефицита инсулина.





Из-за признаков отравления врачи лечили Навального антидотом антропином. Первые дозы антидота могли устранить проблемы с легкими и желудочно-кишечным трактом, которые возникли у политика еще в самолете. В реанимации курс атропина продолжили, но позже решили отменить из-за возникшей у политика тахикардии.





При этом главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев озвучил несколько предположений о том, чем может быть вызвано состояние Алексея Навального. По его мнению, политик мог впасть в кому из-за стресса, алкоголя, диет и «даже банального отсутствия завтрака». Версию с отравлением Сабаев исключил.





Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить. Родственники и соратники, которые прилетели в Омск, настаивали на транспортировке Алексея в независимую клинику за границу, однако омские врачи говорили о том, что Навальный должен остаться на лечении в Омске. При этом в Омск тогда уже прибыл самолет, который должен был доставить политика в одну из клиник Германии. Близкие опасались, что за двое суток могут ухудшиться состояние Алексея и затеряться следы вещества, которым предположительно могли отравить политика. Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





В настоящее время Алексей Навальный находится в Германии, по-прежнему в коме, на ИВЛ. Состояние политика остается тяжелым.





В четверг, 3 сентября, на ютуб-канале Алексея Навального опубликовали расследование Фонда борьбы с коррупцией о Томске. Его снимали в Томске перед тем, как Навального экстренно госпитализировали с борта самолета в Омске. Фильм называется «Томск в плену у депутатской мафии».





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