Meduza объявила о сборе пожертвований

Meduza, которую Минюст объявил «иностранным агентом», сообщила, что из-за нового статуса потеряла большую часть рекламодателей, поэтому начинает сбор средств для дальнейшего выживания.





«Мы всегда верили, что у нас получится построить медиа, которое может зарабатывать на рекламе и работать для читателей совершенно бесплатно. Ведь это особенно важно в стране, где запрос на честную информацию огромен, а независимых СМИ критически мало. И мы построили такое медиа. На это нам потребовалось шесть лет. Российские власти разрушили наш бизнес за один день. Мы резко снизили расходы. У нас больше нет офиса — ни в Риге, ни в Москве. Мы практически отказались от сотрудничества с внештатными авторами. Мы урезали зарплаты: сокращения составили от 30 до 50%», — пишет издание.





Но редакция отмечает, что несмотря на эти меры, долго не протянет без помощи и просит своих читателей помочь пожертвованиями. Meduza собрала ответы на все частые вопросы в своем материале здесь.





Ранее Минюст РФ объявил, что включил «Медузу» в список СМИ-иноагентов. Сообщалось, что неизвестный госорган сообщил в ведомство про иностранное финансирование, которое получает СМИ. Минюст не уточнил редакции, о каких именно источниках иностранного финансирования идет речь.