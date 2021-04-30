Добрые новости
30 апреля,
2021
Новости

Meduza объявила о сборе пожертвований

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Meduza, которую Минюст объявил «иностранным агентом», сообщила, что из-за нового статуса потеряла большую часть рекламодателей, поэтому начинает сбор средств для дальнейшего выживания.


«Мы всегда верили, что у нас получится построить медиа, которое может зарабатывать на рекламе и работать для читателей совершенно бесплатно. Ведь это особенно важно в стране, где запрос на честную информацию огромен, а независимых СМИ критически мало. И мы построили такое медиа. На это нам потребовалось шесть лет. Российские власти разрушили наш бизнес за один день. Мы резко снизили расходы. У нас больше нет офиса — ни в Риге, ни в Москве. Мы практически отказались от сотрудничества с внештатными авторами. Мы урезали зарплаты: сокращения составили от 30 до 50%», — пишет издание.


Но редакция отмечает, что несмотря на эти меры, долго не протянет без помощи и просит своих читателей помочь пожертвованиями. Meduza собрала ответы на все частые вопросы в своем материале здесь.


Ранее Минюст РФ объявил, что включил «Медузу» в список СМИ-иноагентов. Сообщалось, что неизвестный госорган сообщил в ведомство про иностранное финансирование, которое получает СМИ. Минюст не уточнил редакции, о каких именно источниках иностранного финансирования идет речь.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.