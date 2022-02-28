Медучреждения Томской области со 2 марта возвращаются к оказанию плановой помощи

В Томской области со 2 марта снимут ограничения на работу допобразования и плановую медпомощь, сообщает пресс-служба обладминистрации. Подобное решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Напомним, с 1 февраля учреждения дополнительного образования всех форм собственности в Томской области работали исключительно дистанционно.
«Заболеваемость среди детей в Томске пошла на спад, и это позволяет нам открыть для очного посещения кружки, секции, школы искусств, — объяснил свое решение глава оперштаба, губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – По этой же причине могут начать работу детские игровые залы – при условии 50-процентной заполняемости».
Также глава региона поручил департаменту здравоохранения Томской области возобновить плановую медицинскую помощь в стационарах.
«Все меньше тяжелых случаев, все чаще ковид маскируется под обычную простуду, и это дает людям чувство ложной безопасности. Но последствия ковида серьезно отличаются от последствий ОРВИ, — отметил губернатор. — Кроме того, остается опасность заразить старших родственников, для которых инфекция может оказаться фатальной. Поэтому каждому нужно помнить: от тяжелого развития болезни защищает только вакцинация».
В Томской области за последние сутки подтвердили 1 601 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровел 561 пациент. 96 заболевших госпитализировано.
Общее число заболевших, по официальным данным, составляет 98 953 человека (при этом в данную статистику не входит Северск, где выявили более 26 тысяч случаев заболевания).
Выздоровели 70 441 человек. Скончались от COVID-19, по официальным данным, 744 человека.