Медучреждения Томской области со 2 марта возвращаются к оказанию плановой помощи

В Томской области со 2 марта снимут ограничения на работу допобразования и плановую медпомощь, сообщает пресс-служба обладминистрации. Подобное решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Напомним, с 1 февраля учреждения дополнительного образования всех форм собственности в Томской области работали исключительно дистанционно.

«Заболеваемость среди детей в Томске пошла на спад, и это позволяет нам открыть для очного посещения кружки, секции, школы искусств, — объяснил свое решение глава оперштаба, губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – По этой же причине могут начать работу детские игровые залы – при условии 50-процентной заполняемости».



Также глава региона поручил департаменту здравоохранения Томской области возобновить плановую медицинскую помощь в стационарах.

«Все меньше тяжелых случаев, все чаще ковид маскируется под обычную простуду, и это дает людям чувство ложной безопасности. Но последствия ковида серьезно отличаются от последствий ОРВИ, — отметил губернатор. — Кроме того, остается опасность заразить старших родственников, для которых инфекция может оказаться фатальной. Поэтому каждому нужно помнить: от тяжелого развития болезни защищает только вакцинация».