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  3. Медучреждения Томской области со 2 марта возвращаются к оказанию плановой помощи
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Медучреждения Томской области со 2 марта возвращаются к оказанию плановой помощи

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В Томской области со 2 марта снимут ограничения на работу допобразования и плановую медпомощь, сообщает пресс-служба обладминистрации. Подобное решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Напомним, с 1 февраля учреждения дополнительного образования всех форм собственности в Томской области работали исключительно дистанционно.

«Заболеваемость среди детей в Томске пошла на спад, и это позволяет нам открыть для очного посещения кружки, секции, школы искусств, — объяснил свое решение глава оперштаба, губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – По этой же причине могут начать работу детские игровые залы – при условии 50-процентной заполняемости».
 
Также глава региона поручил департаменту здравоохранения Томской области возобновить плановую медицинскую помощь в стационарах.

«Все меньше тяжелых случаев, все чаще ковид маскируется под обычную простуду, и это дает людям чувство ложной безопасности. Но последствия ковида серьезно отличаются от последствий ОРВИ, — отметил губернатор. —  Кроме того, остается опасность заразить старших родственников, для которых инфекция может оказаться фатальной. Поэтому каждому нужно помнить: от тяжелого развития болезни защищает только вакцинация».

В Томской области за последние сутки подтвердили 1 601 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровел 561 пациент. 96 заболевших госпитализировано. 

Общее число заболевших, по официальным данным, составляет 98 953 человека (при этом в данную статистику не входит Северск, где выявили более 26 тысяч случаев заболевания).

Выздоровели 70 441 человек. Скончались от COVID-19, по официальным данным, 744 человека.

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