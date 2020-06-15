«Медсестры ходят по домам»: томичей старше 65 стали тестировать на коронавирус

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Жителей Томской области старше 65 лет начали бесплатно тестировать на коронавирус, сообщила ТВ2 заместитель главного врача больницы № 2 Елена Крапчетова. Медсестры из поликлиник собирают анализы у пациентов дома. Как проходит тестирование и можно ли от него отказаться — в материале ТВ2.

Фото: Лев Мучник

Тестирование на COVID-19 могут бесплатно пройти люди старше 65 лет, которые имеют различные патологии и входят в группу риска.

По распоряжению департамента здравоохранения мы проводим расширенное тестирование на COVID-19, — рассказала ТВ2 замглавврача больницы № 2 Елена Крапчетова. — В первую очередь тестируют людей старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями. Это то звено, которое больше всего подвержено заражению. Течение болезни у людей этого возраста проходит тяжелее.

Фото: http://gb2.tom.ru

На каждом участке есть список пациентов, которые страдают хроническими заболеваниями. Заранее медсестры обзванивают и предупреждают пациентов, что они могут в домашних условиях сдать тест на COVID-19.

По словам Елены Крапчетовой, медсестер привозят к пациентам домой на служебных машинах, у них есть средства индивидуальной защиты.

«В поликлинике медсестры получают спецодежду, — отметила Елена Крапчетова. — Перед посещением пациента медсестра надевает в подъезде одноразовый халат, шапочку, бахилы, перчатки, маску и защитный экран. Дома у пациентов берут мазок на анализ, отправляют содержимое в пробирку. После посещения пациента медсестра отправляет использованные СИЗ в пакет».

При этом дополнительные выплаты медсестрам поликлиник не предназначены.

Медсестры работают с потенциально здоровыми людьми, они выполняют свою работу, — добавила Елена Крапчетова. — Если у медработника обнаружится коронавирус, то ему будут выплачивать дополнительные выплаты.

Елена Крапчетова отметила, что тестирование в Томской области идет уже больше полутора недель. По словам замглавврача, медсестер больницы № 2, которые не работают с ковидными пациентами, тестируют на коронавирус каждые десять дней.

Пациентов никто не заставляет в принудительном порядке сдавать тест на коронавирус. Если пациент хочет отказаться сдавать мазок, то ему нужно позвонить в поликлинику и предупредить об этом.

Всю информацию по результатам тестирования из поликлиники передают в региональный оперштаб. Результаты тестирования за прошедшие полторы недели в больнице № 2 отказались комментировать.