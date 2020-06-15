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15 июня,
2020
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«Медсестры ходят по домам»: томичей старше 65 стали тестировать на коронавирус

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
1 час назад

Жителей Томской области старше 65 лет начали бесплатно тестировать на коронавирус, сообщила ТВ2 заместитель главного врача больницы № 2 Елена Крапчетова. Медсестры из поликлиник собирают анализы у пациентов дома. Как проходит тестирование и можно ли от него отказаться — в материале ТВ2. 

«Медсестры ходят по домам»: томичей старше 65 стали тестировать на коронавирус
Фото: Лев Мучник

Тестирование на COVID-19 могут бесплатно пройти люди старше 65 лет, которые имеют различные патологии и входят в группу риска. 

По распоряжению департамента здравоохранения мы проводим расширенное тестирование на COVID-19, — рассказала ТВ2 замглавврача больницы № 2 Елена Крапчетова. — В первую очередь тестируют людей старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями. Это то звено, которое больше всего подвержено заражению. Течение болезни у людей этого возраста проходит тяжелее.

Елена Крапчетова
Елена Крапчетова
Фото: http://gb2.tom.ru

На каждом участке есть список пациентов, которые страдают хроническими заболеваниями. Заранее медсестры обзванивают и предупреждают пациентов, что они могут в домашних условиях сдать тест на COVID-19. 


По словам Елены Крапчетовой, медсестер привозят к пациентам домой на служебных машинах, у них есть средства индивидуальной защиты. 

«В поликлинике медсестры получают спецодежду, — отметила Елена Крапчетова. — Перед посещением пациента медсестра надевает в подъезде одноразовый халат, шапочку, бахилы, перчатки, маску и защитный экран. Дома у пациентов берут мазок на анализ, отправляют содержимое в пробирку. После посещения пациента медсестра отправляет использованные СИЗ в пакет». 

При этом дополнительные выплаты медсестрам поликлиник не предназначены.

Медсестры работают с потенциально здоровыми людьми, они выполняют свою работу, — добавила Елена Крапчетова. — Если у медработника обнаружится коронавирус, то ему будут выплачивать дополнительные выплаты. 

Елена Крапчетова отметила, что тестирование в Томской области идет уже больше полутора недель. По словам замглавврача, медсестер больницы № 2, которые не работают с ковидными пациентами,  тестируют на коронавирус каждые десять дней. 

Пациентов никто не заставляет в принудительном порядке сдавать тест на коронавирус. Если пациент хочет отказаться сдавать мазок, то ему нужно позвонить в поликлинику и предупредить об этом. 

Всю информацию по результатам тестирования из поликлиники передают в региональный оперштаб. Результаты тестирования за прошедшие полторы недели в больнице № 2 отказались комментировать. 

Ранее тесты на коронавирус брали только у людей, которые прибыли из-за границы, Москвы и Санкт-Петербурга, а также при признаках заболевания. Сегодня показатель охвата тестированием на сто тысяч человек в Томской области составляет 261,4 при норме в 70.


На 15 июня еще 46 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки. За весь период в регионе установлено 1314 случаев заболевания COVID-19, из них активных 692 (458 человек госпитализированы), выздоровевших 608, умерших 14.


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