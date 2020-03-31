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31 марта,
2020
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Медсестра красноярской больницы заразилась коронавирусом

ТВ2
ТВ2
2 дня назад

Первичный тест медсестры Красноярской больницы скорой медицинской помощи на коронавирус дал положительный результат, сообщает госканал «Енисей».


С начала пандемии 85 медиков остались жить в БСМП, чтобы ухаживать за больными. Количество персонала изначально было выбрано с учетом возможного заражения специалистов.

«Мы, медики, наиболее часто тесно контактируем с заболевшими. И сегодня у нас неприятная новость: одна из наших медсестер заболела. У нее первично подтвердился COVID-19. Чувствует она себя неплохо, получает лечение, ее состояние средней тяжести», — рассказал врач-инфекционист КМК БСМП Владимир Черных.


По последним данным, в Красноярском крае были заражены 12 человек, трое из них выздоровели. Под наблюдением на дому находятся 7414 человек. 

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