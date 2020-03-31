Медсестра красноярской больницы заразилась коронавирусом

С начала пандемии 85 медиков остались жить в БСМП, чтобы ухаживать за больными. Количество персонала изначально было выбрано с учетом возможного заражения специалистов.

«Мы, медики, наиболее часто тесно контактируем с заболевшими. И сегодня у нас неприятная новость: одна из наших медсестер заболела. У нее первично подтвердился COVID-19. Чувствует она себя неплохо, получает лечение, ее состояние средней тяжести», — рассказал врач-инфекционист КМК БСМП Владимир Черных.





По последним данным, в Красноярском крае были заражены 12 человек, трое из них выздоровели. Под наблюдением на дому находятся 7414 человек.